ضبط قائد دراجة كهربائية صدم سيدة في بني سويف وفر هاربًا.. فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد دراجة كهربائية يسير برعونة ويصطدم بإحدى السيدات في محافظة بني سويف، قبل أن يفر من موقع الحادث دون تقديم المساعدة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وبسؤالها أقرت بعدم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت فرق البحث جهودها لتحديد الدراجة وقائدها.

وأسفرت التحريات عن ضبط قائد الدراجة، وتبين أنّه عاطل ومقيم في بني سويف.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، مشيرًا إلى أنّه استأجر الدراجة من مالك سوبر ماركت يقيم بذات العنوان، وقد تم ضبط الأخير أيضًا.

وتم التحفظ على الدراجة الكهربائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومالكها، في إطار حرص وزارة الداخلية على التعامل الفوري مع الوقائع التى يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على سلامة المواطنين.