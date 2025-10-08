الداخلية تضبط المتهمين بضرب رجل وزوجته في دمياط.. فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالضرب بدمياط.

تبلغ لمركز شرطة دمياط من أحد الأشخاص، وزوجته"مصابان بكدمات وسحجات متفرقة" بتضررهما من عاملان، لقيامهما بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام كابلات كهربائية وإحداث إصابتهما المنوه عنها لخلافات حول الجيرة وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 كابل كهربائى "المستخدمان فى التعدى".

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.