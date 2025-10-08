ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات والنشل خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط 3 تشكيلات عصابية متورطة في سرقات السيارات والنشل في مناطق النزهة ومدينة بدر والدرب الأحمر وحررت محاضر بالوقائع.

ونجحت القوات فى ضبط شخصين في دائرة قسم شرطة النزهة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين عبر أسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية. وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي من عملات أجنبية والدراجة المستخدمة في تنفيذ الجرائم. وأقرّا بارتكاب 4 وقائع مماثلة.

وتمكن رجال الشرطة فى ضبط شخصين في دائرة قسم شرطة بدر بتهمة سرقة السيارات عبر أسلوب "توصيل الأسلاك". وبمساعدتهما تم ضبط السيارات المسروقة لدى عميلهما، وهو ميكانيكي سيارات مقيم بمحافظة القليوبية، وتم القبض عليه.

كما تم ضبط 3 عاطلين، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل".

وعُثر بحوزتهم على هاتف محمول، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع. وتم ضبط كافة الهواتف المسروقة لدى عميلهم، بائع هواتف محمولة له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة المنوفية.

كما ضُبط شخص آخر في دائرة قسم شرطة مدينة نصر بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة. وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجرائم. و

أقر بارتكاب 5 وقائع مماثلة، وتم ضبط جميع الهواتف المسروقة لدى عميله، فني صيانة هواتف محمولة مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.