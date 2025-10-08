قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات والنشل خلال 24 ساعة

مصطفى الرماح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط 3 تشكيلات عصابية متورطة في سرقات السيارات والنشل في مناطق النزهة ومدينة بدر والدرب الأحمر وحررت محاضر بالوقائع.

ونجحت القوات فى ضبط شخصين في دائرة قسم شرطة النزهة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين عبر أسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية. وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي من عملات أجنبية والدراجة المستخدمة في تنفيذ الجرائم. وأقرّا بارتكاب 4 وقائع مماثلة.

كما تمكن رجال المباحث،  من ضبط شخصين في دائرة قسم شرطة النزهة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين عبر أسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية. وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي من عملات أجنبية والدراجة المستخدمة في تنفيذ الجرائم. وأقرّا بارتكاب 4 وقائع مماثلة.

وتمكن رجال الشرطة فى ضبط شخصين في دائرة قسم شرطة بدر بتهمة سرقة السيارات عبر أسلوب "توصيل الأسلاك". وبمساعدتهما تم ضبط السيارات المسروقة لدى عميلهما، وهو ميكانيكي سيارات مقيم بمحافظة القليوبية، وتم القبض عليه.

كما تم ضبط 3 عاطلين، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل".

وعُثر بحوزتهم على هاتف محمول، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع. وتم ضبط كافة الهواتف المسروقة لدى عميلهم، بائع هواتف محمولة له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة المنوفية.

كما ضُبط شخص آخر في دائرة قسم شرطة مدينة نصر بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة. وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجرائم. و

أقر بارتكاب 5 وقائع مماثلة، وتم ضبط جميع الهواتف المسروقة لدى عميله، فني صيانة هواتف محمولة مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

