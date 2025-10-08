ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على عامل وسرقة محل هواتف بالمنوفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعدي شخص وبرفقته سيدة على أحد العاملين بمحل هواتف محمولة بالمنوفية والشروع فى سرقته وفرارهما هاربين دون التمكن من السرقة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المحل وبسؤال العامل " المعتدى عليه " قرر بعدم تحريره محضر لعدم تمكن المذكوران من السرقة عقب مقاومته لهما.

تم ضبط مرتكبا الواقعة ( عاطل وسيدة "الظاهران بمقطع الفيديو" – مقيمان بالمنوفية ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.