دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص وسيدة لممارستهما الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مالي بالإسكندرية، يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، إعلان أحد الأشخاص، وسيدة "لها معلومات جنائية"، عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية ودون تمييز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

وأوضحت التحريات الأولية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.