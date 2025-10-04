أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. ضبط شابين و5 فتيات يمارسن الرذيلة والفجور بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين و5 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالى بنطاق محافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين و5 سيدات “إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول، لـ2 منهن معلومات جنائية”، بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الجيزة ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

