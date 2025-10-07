قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| نائب المحافظ بني سويف يناقش استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية ويستمع لمطالب وشكاوى المواطنين

مسؤلي بنك القاهرة ببني سويف
مسؤلي بنك القاهرة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

نائب محافظ بني سويف يناقش استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية
التقى بلال حبش نائب المحافظ، بمكتبه اليوم، بمسئولى فرع بنك القاهرة ، لمناقشة وبحث  سبل مشاركة فرع البنك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية  الذي تستضيفه بني سويف خلال  أكتوبر الجاري.  ناقش نائب المحافظ الإجراءات والخطوات المتعلقة بمشاركة البنك في الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها بممشى الكورنيش خلال عقد المهرجان ، والتي تتضمن تخصيص قسم أو باكية لعرض الخدمات المالية والتسويقية التي يقدمها البنك بالممشى، بجانب التنسيق لتوفير كافة الخدمات البنكية للمحافظة والعاملين بها 

 حضر اللقاء من مسئولى  عمرو حسين أبو شارب رئيس المنطقتين الأولى والثانية لشمال الصعيد، ياسر عبد الحكم  مدير عام بنك القاهرة فرع بني سويف، يحيى زويل رئيس الإدارة العامة لتطوير أعمال الشركات، راجية أحمد مسئول المعاملات التجارية ببني سويف، سلمى حسين مسؤول كبار عملاء بني سويف، ريم عبدالرحمن محمد ،مدير منطقة بني سويف والمنيا للدفع الرقمي بإدارة التطوير والاستحواذ ، ومن المحافظة: الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، شريف حنفي رئيس اللجنة المُشرفة على ممشى الكورنيش، د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

نائب محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين في القطاعات والمرافق

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح ، الذي يُعقد أسبوعياً  بقاعة ديوان عام المحافظة ، لبحث شكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية ، بجانب مناقشة وتنفيذ  الإجراءات اللازمة  لتوفير سبل الدعم المتاحة  للحالات الإنسانية من الأسر والفئات الأولى بالرعاية بالمناطق والأكثر احتياجا ، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين من  رؤساء المدن والقرى ووكلاء الوزارات ومديري المديريات المعنية وشركات المرافق .


جامعة بني سويف تحتفل بأكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة
نظم قسم الأورام بكلية الطب البشري جامعة بني سويف، تحت رعاية  الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف وفي إطار المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، احتفالية توعوية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، تحت إشراف  الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي  لمستشفيات جامعة بني سويف.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص إدارة الجامعة على نشر الوعي الصحي بين السيدات، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

تضمنت الفعاليات محاضرة للدكتورة إيناس محسن رئيس قسم علاج الأورام حول الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها القسم لمرضى الأورام، بالإضافة إلى محاضرات توعوية لعدد من أساتذة الجامعة تناولت سبل الوقاية والكشف المبكر وأهمية الفحص الدوري في تحسين نسب الشفاء.

بني سويف بنك القاهرة ببني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

ترشيحاتنا

حسام حسن

حازم إمام: حسام حسن مدرب هجومي لا يعرف الخوف وتأثر كثيرا بفكر الجوهري

سيف زاهر

سيف زاهر لاعبي منتخب مصر :المباراة صعبة و لكنكم قدها

هيرفي رينارد

قبل مواجهة إندونيسيا.. رينارد يحذر لاعبي السعودية من هذا الأمر

بالصور

ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

القلق والتوتر
القلق والتوتر
القلق والتوتر

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد