أخبار بني سويف| نائب المحافظ بني سويف يناقش استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية ويستمع لمطالب وشكاوى المواطنين

نائب محافظ بني سويف يناقش استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية

التقى بلال حبش نائب المحافظ، بمكتبه اليوم، بمسئولى فرع بنك القاهرة ، لمناقشة وبحث سبل مشاركة فرع البنك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية الذي تستضيفه بني سويف خلال أكتوبر الجاري. ناقش نائب المحافظ الإجراءات والخطوات المتعلقة بمشاركة البنك في الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها بممشى الكورنيش خلال عقد المهرجان ، والتي تتضمن تخصيص قسم أو باكية لعرض الخدمات المالية والتسويقية التي يقدمها البنك بالممشى، بجانب التنسيق لتوفير كافة الخدمات البنكية للمحافظة والعاملين بها

حضر اللقاء من مسئولى عمرو حسين أبو شارب رئيس المنطقتين الأولى والثانية لشمال الصعيد، ياسر عبد الحكم مدير عام بنك القاهرة فرع بني سويف، يحيى زويل رئيس الإدارة العامة لتطوير أعمال الشركات، راجية أحمد مسئول المعاملات التجارية ببني سويف، سلمى حسين مسؤول كبار عملاء بني سويف، ريم عبدالرحمن محمد ،مدير منطقة بني سويف والمنيا للدفع الرقمي بإدارة التطوير والاستحواذ ، ومن المحافظة: الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، شريف حنفي رئيس اللجنة المُشرفة على ممشى الكورنيش، د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

نائب محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين في القطاعات والمرافق

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح ، الذي يُعقد أسبوعياً بقاعة ديوان عام المحافظة ، لبحث شكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية ، بجانب مناقشة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الدعم المتاحة للحالات الإنسانية من الأسر والفئات الأولى بالرعاية بالمناطق والأكثر احتياجا ، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن والقرى ووكلاء الوزارات ومديري المديريات المعنية وشركات المرافق .



جامعة بني سويف تحتفل بأكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

نظم قسم الأورام بكلية الطب البشري جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف وفي إطار المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، احتفالية توعوية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، تحت إشراف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص إدارة الجامعة على نشر الوعي الصحي بين السيدات، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

تضمنت الفعاليات محاضرة للدكتورة إيناس محسن رئيس قسم علاج الأورام حول الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها القسم لمرضى الأورام، بالإضافة إلى محاضرات توعوية لعدد من أساتذة الجامعة تناولت سبل الوقاية والكشف المبكر وأهمية الفحص الدوري في تحسين نسب الشفاء.