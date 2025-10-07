نائب محافظ بني سويف يناقش استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية

التقى بلال حبش نائب المحافظ، بمكتبه اليوم، بمسئولى فرع بنك القاهرة ، لمناقشة وبحث سبل مشاركة فرع البنك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية الذي تستضيفه بني سويف خلال أكتوبر الجاري.

ناقش نائب المحافظ الإجراءات والخطوات المتعلقة بمشاركة البنك في الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها بممشى الكورنيش خلال عقد المهرجان ، والتي تتضمن تخصيص قسم أو باكية لعرض الخدمات المالية والتسويقية التي يقدمها البنك بالممشى، بجانب التنسيق لتوفير كافة الخدمات البنكية للمحافظة والعاملين بها

حضر اللقاء من مسئولى عمرو حسين أبو شارب رئيس المنطقتين الأولى والثانية لشمال الصعيد، ياسر عبد الحكم مدير عام بنك القاهرة فرع بني سويف، يحيى زويل رئيس الإدارة العامة لتطوير أعمال الشركات، راجية أحمد مسئول المعاملات التجارية ببني سويف، سلمى حسين مسؤول كبار عملاء بني سويف، ومن المحافظة: محمد جبر معاون المحافظ، شريف حنفي رئيس اللجنة المُشرفة على ممشى الكورنيش، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.