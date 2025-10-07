قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»
محافظات

جامعة بني سويف تحتفل بأكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

 نظم قسم الأورام بكلية الطب البشري جامعة بني سويف، تحت رعاية  الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف وفي إطار المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، احتفالية توعوية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، تحت إشراف  الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي  لمستشفيات جامعة بني سويف.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص إدارة الجامعة على نشر الوعي الصحي بين السيدات، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

تضمنت الفعاليات محاضرة للدكتورة إيناس محسن رئيس قسم علاج الأورام حول الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها القسم لمرضى الأورام، بالإضافة إلى محاضرات توعوية لعدد من أساتذة الجامعة تناولت سبل الوقاية والكشف المبكر وأهمية الفحص الدوري في تحسين نسب الشفاء.

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض والعاملين بقسم الأورام تقديراً لجهودهم المتميزة في خدمة المرضى، إلى جانب تقديم هدايا رمزية لعدد من المرضى الذين تماثلوا للشفاء، في أجواء إنسانية أكدت على أهمية الدعم النفسي والمعنوي في رحلة العلاج.

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
نيللى كريم
