جامعة بني سويف تحتفل بأكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

نظم قسم الأورام بكلية الطب البشري جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف وفي إطار المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، احتفالية توعوية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، تحت إشراف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص إدارة الجامعة على نشر الوعي الصحي بين السيدات، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

تضمنت الفعاليات محاضرة للدكتورة إيناس محسن رئيس قسم علاج الأورام حول الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها القسم لمرضى الأورام، بالإضافة إلى محاضرات توعوية لعدد من أساتذة الجامعة تناولت سبل الوقاية والكشف المبكر وأهمية الفحص الدوري في تحسين نسب الشفاء.

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض والعاملين بقسم الأورام تقديراً لجهودهم المتميزة في خدمة المرضى، إلى جانب تقديم هدايا رمزية لعدد من المرضى الذين تماثلوا للشفاء، في أجواء إنسانية أكدت على أهمية الدعم النفسي والمعنوي في رحلة العلاج.