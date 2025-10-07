أخبار بني سويف| المحافظ يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ويهنئ قائد القاعدة الجوية

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مراسم وضع إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف العاصمة.

وقرأ المحافظ ومرافقوه الفاتحة_ ترحما على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء مصر المخلصين،أعقبهاعزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية ووسط ترديد الأغاني الوطنية والأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة،حيث توجه المحافظ بالتهنئة للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة بذكرى نصرأكتوبر الذي أعاد للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها.

كما تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أهالي وقيادات بني سويف بهذه المناسبة التي ستظل حدثا استثنائيا وعلامة فارقة في تاريخ مصر الحديث على الصعيدين العسكري والسياسي،حيث سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية،استعادت خلالها أمتنا المصرية والعربية العزة والكرامة،مؤكدا أهمية استلهام روح وعزيمة نصر أكتوبر لمواصلة المسيرة، وان تكون ذكرى هذا النصر حاضرة في نفوسنا ووجداننا ، لتكون محفزاً ودافعاً للسير الى الأمام في طريق التنمية والبناء.

محافظ بني سويف يهنئ قائد القاعدة الجوية بذكرى نصر أكتوبر

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بزيارة لقاعدة بني سويف الجوية،ضمن فعاليات احتفال محافظة بني سويف بالذكرى الــ 52 لمعركة العبور المجيدة في السادس من أكتوبر 1973، حيث كان فى الاستقبال: العميد طيار أحمد محمد حسين قائد القاعدة الجوية بدنديل

رافق المحافظ خلال الزيارة :السيد بلال حبش نائب المحافظ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ،هاشم شوقي رئيس مركز ومدينة ناصر ،وبعض القيادات العسكرية و الأمنية.

نائب محافظ بني سويف يناقش آخر المستجدات بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعا اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، وبحضور المختصين من الإدارات المعنية والأمانة الفنية للجنة العليا للبت.

ناقش نائب المحافظ المستجدات الخاصة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، وتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها،بجانب عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ،وتم استعراض إجمالي الموافقات على طلبات التقنين، والعقود التي تم تحريرها