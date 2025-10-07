قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد العناني: حملتي لليونسكو استمرت 30 شهرًا بدعم 65 سفيرًا مصريًا
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ويهنئ قائد القاعدة الجوية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مراسم وضع إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف العاصمة.
وقرأ المحافظ ومرافقوه الفاتحة_ ترحما على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء مصر المخلصين،أعقبهاعزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية ووسط ترديد الأغاني الوطنية والأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة،حيث توجه المحافظ بالتهنئة للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة بذكرى نصرأكتوبر الذي أعاد للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها.

كما تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أهالي وقيادات بني سويف بهذه المناسبة التي ستظل حدثا استثنائيا وعلامة فارقة في تاريخ مصر الحديث على الصعيدين العسكري والسياسي،حيث سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية،استعادت خلالها أمتنا المصرية والعربية العزة والكرامة،مؤكدا أهمية استلهام روح وعزيمة نصر أكتوبر لمواصلة المسيرة، وان تكون ذكرى هذا النصر حاضرة في نفوسنا ووجداننا ، لتكون محفزاً ودافعاً للسير الى الأمام في طريق التنمية والبناء.

محافظ بني سويف يهنئ قائد القاعدة الجوية بذكرى نصر أكتوبر
قام الدكتور محمد هاني  غنيم محافظ بني سويف،بزيارة لقاعدة بني سويف الجوية،ضمن فعاليات  احتفال محافظة بني سويف بالذكرى الــ 52 لمعركة العبور المجيدة في السادس من أكتوبر 1973، حيث  كان فى الاستقبال: العميد طيار أحمد محمد حسين قائد القاعدة الجوية بدنديل

رافق المحافظ خلال الزيارة :السيد بلال حبش نائب المحافظ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ،هاشم شوقي  رئيس مركز ومدينة ناصر ،وبعض القيادات العسكرية و الأمنية. 

نائب محافظ بني سويف يناقش آخر المستجدات بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة
 عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعا اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، وبحضور المختصين من الإدارات المعنية والأمانة الفنية للجنة العليا للبت.

ناقش نائب المحافظ المستجدات الخاصة  بالإجراءات والخطوات اللازمة  لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، وتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها،بجانب عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ،وتم استعراض إجمالي الموافقات على طلبات التقنين، والعقود التي تم تحريرها

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس قضايا الدولة

قضايا الدولة: انتخاب العناني انتصارًا جديدًا لمصر في السادس من أكتوبر

المتهم

أحجار ملونة.. نصاب يستولى على أموال المواطنبن بزعم بيع قطع أثرية

محمد رمضان

تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية «رقم واحد يا أنصاص»

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

