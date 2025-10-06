وكيل تعليم بني سويف تكرم الفائزين في مسابقة 100 معلم مبتكر مبدع

قامت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بتكريم المعلمين الفائزين في مسابقة 100 معلم مبتكر مبدع والتي تنظمها الإدارة المركزية لشئون المعلمين من خلال الإدارة العامة للتواصل والدعم بالوزارة.

وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف

بتشجيع المتميزين في مختلف المجالات.



وتم تكريم أيمن صلاح أحمد بمدرسة وحيد يوسف الرسمية لغات بإدارة ناصر في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والأستاذة تقوى فتحي سيد بمدرسة سدس الاعدادية بإدارة ببا التعليمية.



وقدمت وكيل الوزارة التهنئة للمعلمين ولأسرة إدارة التواصل ودعم المعلم متمنية لهم دوام التوفيق ومواصلة المشوار وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات.



جاء ذلك بحضور سيد عزوز مدير إدارة التواصل والدعم بالمديرية والدكتورة نهلة مسعود بالتواصل والدعم محمد حسن مسئول التواصل والدعم بناصر ممدوح محمد مسئول التواصل والدعم.



وخلال اللقاء التقت بأحد طلاب مدرسة سدس الإعدادية وجهت له التهنئة على تميزه في الأنشطة ولا سيما مسابقة تحدي القراءة العربي.