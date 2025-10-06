قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
محافظات

وكيل تعليم بني سويف تكرم الفائزين في مسابقة 100 معلم مبتكر مبدع

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

قامت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بتكريم المعلمين الفائزين في مسابقة 100 معلم مبتكر مبدع والتي تنظمها الإدارة المركزية لشئون المعلمين من خلال الإدارة العامة للتواصل والدعم بالوزارة.

وذلك في إطار توجيهات السيد  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف 
بتشجيع المتميزين في مختلف المجالات.


وتم تكريم أيمن صلاح أحمد بمدرسة وحيد يوسف الرسمية لغات  بإدارة ناصر في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والأستاذة تقوى فتحي سيد بمدرسة سدس الاعدادية بإدارة ببا التعليمية.

 
وقدمت وكيل الوزارة التهنئة للمعلمين ولأسرة إدارة التواصل ودعم المعلم متمنية لهم دوام التوفيق ومواصلة المشوار وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات. 
 

جاء ذلك بحضور  سيد عزوز مدير إدارة التواصل والدعم بالمديرية والدكتورة نهلة مسعود بالتواصل والدعم  محمد حسن مسئول التواصل والدعم بناصر  ممدوح محمد مسئول التواصل والدعم.

 
وخلال اللقاء التقت بأحد طلاب مدرسة سدس الإعدادية وجهت له التهنئة على تميزه في الأنشطة ولا سيما مسابقة تحدي القراءة العربي.

بني سويف تعليم بني سويف معلمي بني سويف

