محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

شهد قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مراسم وضع إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال بالمدخل الشمالي لمدينة بني سويف العاصمة.

وقرأ المحافظ ومرافقوه الفاتحة_ ترحما على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء مصر المخلصين،أعقبهاعزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية ووسط ترديد الأغاني الوطنية والأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة،حيث توجه المحافظ بالتهنئة للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة بذكرى نصرأكتوبر الذي أعاد للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها.

كما تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أهالي وقيادات بني سويف بهذه المناسبة التي ستظل حدثا استثنائيا وعلامة فارقة في تاريخ مصر الحديث على الصعيدين العسكري والسياسي،حيث سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية،استعادت خلالها أمتنا المصرية والعربية العزة والكرامة،مؤكدا أهمية استلهام روح وعزيمة نصر أكتوبر لمواصلة المسيرة، وان تكون ذكرى هذا النصر حاضرة في نفوسنا ووجداننا ، لتكون محفزاً ودافعاً للسير الى الأمام في طريق التنمية والبناء.

وحرص المحافظ على توجيه تحية خاصة لشهداء الواجب الأبرارمن قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة الذين قدموا كل ما هو غال ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره،خاصة في ظل الظروف الحالية وما تشهده من تحديات داخلية وصراعات دولية وإقليمية ، تجعل الاصطفاف خلف القيادة السياسية فريضة وواجب وطني ،لتجاوز تلك التحديات،داعياً المولى أن يحفظ مصر وشعبها وأن تظل رايتها عالية خفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

