سكة حديد بني سويف: غلق مزلقان السحارة لمدة يومين

أعلنت سكة حديد بني سويف عن غلق مزلقان السحارة بجوار موقف محي الدينية من فجر اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 وحتى الساعة الخامسة صباحًا يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025.

علما بأن المزلقانات البديلة هي من الجهة البحرية مزلقان السادات ، ومن الجهة القبلية مزلقان تزمنت.

يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير ورفع كفاءة مرافق السكة الحديد وتأمين حركة القطارات والمركبات.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بالسادة المواطنين وسائقي المركبات الالتزام بالطرق البديلة خلال فترة الغلق والتعاون مع الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.