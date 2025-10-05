قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

نائب محافظ بني سويف يشهد تسليم 53 منحة دراسية بالجامعات الحكومية لمتفوقي الثانوية

بني سويف : محمد عبدالحليم

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، "بلال حبش" نائب المحافظ، في حضور احتفالية مؤسسة نهضة بني سويف لتسليم 53 منحة دراسية لمتفوقي الثانوية العامة والأزهرية بالجامعات الحكومية.

كما شهد نائب المحافظ ، تسليم إيصالات سداد المصروفات لأبناء 15 ألف أسرة في مرحلة التعليم الأساسي ، مُقدمة من مؤسسة نهضة بني سويف لخدمة أبناء الأسر الأولى بالرعاية والذين استفادوا من مبادرة المؤسسة الخاصة بتسليم الزي المدرسي والتي تم تنفيذها قبل أيام من بداية العام  الدراسي 2025/2026.

 شهدت الاحتفالية، التي تم تنظيمها "تحت رعاية المحافظ" بقاعة ديوان عام المحافظة بحضور كلا من: أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، محمد صبحي مدير قطاع التعليم بالمؤسسة،  إيمان شاكر مدير قطاع التنمية الشاملة المستدامة بالمؤسسة وممثلى الجمعيات الأهلية القاعدية الشريكة مع المؤسسة.

وفي كلمته نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير المحافظ"د. محمد هاني غنيم" للحاضرين ، مُثمنا المساهمة الإيجابية لنهضة بني سويف في دعم جهود المحافظة في العديد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية ، ومقدما التهنئة للطلاب الحاصلين على المنحة،وتفوقهم العلمي،معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية ، والتي يستفيد منها الطلاب الفائقون ومساعدتهم ،من خلال توفير الدعم  لاستكمال دراستهم الجامعية ومسيرتهم التعليمية.

وحرص نائب المحافظ ، على توجيه تحية خاصة لأسر وأهالي الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، مؤكدا أهمية الاستمرار على النجاح ومواصلة الجهد والعمل للحفاظ على مستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، معربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم لما بذلوه من جهد للوصول إلى هذا الأداء المتميز، لاسيما أن ما نشهده اليوم هو نتاج عمل جماعي لمنظومة كاملة من الأسرة والمدرسة.

فيما أعربت وكيل التعليم، عن تقديرها لمحافظ بني سويف لدعمه هذه النوعية من المبادرات التي تهدف لتشجيع الطلاب المتفوقين، مشيدة  بجهود مؤسسة نهضة بني سويف والقائمين عليها لتعاونهم المثمر والمتواصل مع المديرية في العديد من المجالات، والتي أصبحت ذات آياد بيضاء ومساهمة متميزة في قطاع التعليم من خلال العديد من الأنشطة والمبادرات منها توفير الزي المدرسي وسداد المصروفات الدراسة والتأمين الصحي لغير القادرين وأعمال الصيانة البسيطة بالمدارس،فضلا عن دعم المؤسسة للعملية التعليمية بفصول التعليم المجتمعي، مثمنة ربط استمرار الحصول على المنح بالتفوق والتميز كنوع من التحفيز والتشجيع للطلاب لضمان واستدامة التميز.  

في المقابل أشارت وكيل التضامن إلى سعادتها بحضور هذه الفعالية التي تُقام تحت رعاية محافظ بني سويف _ الداعم الأول _ للعمل المجتمعي والأهلي ، خاصة مع تمير بني سويف في هذا المجال والذي توج بتوقيع أول وثيقة لتوحيد وتنظيم جهود العمل الأهلي تحت إشراف "بلال حبش" نائب المحافظ، والتي تدل على وجود قيادة واعية محترفة  ، تسهم في وصول الدعم لمستحقيه على أرض الواقع ، وموجهة الشكر لمؤسسة نهضة بني سويف والتي تمثل نموذجا للعمل الأهلي الرائد الذي يحتذى به في تكامل دور المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

من ناحيته أوضح المدير التنفيذي لنهضة بني سويف، أن دعم  المتفوقين والمستحقين سيظل في صدارة أولويات المؤسسة، من خلال السعى الدائم إلى ابتكار مبادرات جديدة تخدم المواطن وتدعم مسيرة التنمية بالمحافظة، منوها عن متابعة المستفيدين من المنحة خلال سنوات الدراسة  الجامعية ،لتقييم نتائجهم لضمان استمرار تفوقهم لتحقيق الهدف من المنحة، وذلك ضمن محور دعم قطاع التعليم، بجانب باقى محاور عمل المؤسسة التي تمتد ليشمل  توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة أفرادها من خلال توفير العلاج والأدوية للحالات المرضية أو المساهمة في تجهيز الفتيات للزواج وغيرها من أوجه الرعاية والدعم في معظم المجالات والقطاعات.

وأضاف المدير التنفيذي ، أن المنحة يستفيد منها 53 طالبا وطالبة للدراسة  في 8 كليات بالجامعات الحكومية "ووفق التنسيق الحكومي" ، بواقع 26 طالباً بكليات الطب البشري ، و10طلاب بكلية الصيداية ، و3 طلاب بكلية طب الأسنان والفم ، و3طلاب بكلية العلاج الطبيعي ، و4 طلاب بكلية الهندسة، و5 طلاب بكلية الألسن ، وطالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، حيث تشمل المنحة سداد المصروفات الدراسية كاملة" الفصلين الدراسيين الأول والثاني"، وتكاليف الكتب، ورسوم السكن الجامعي، بالإضافة إلى مصروف يد شهري للطلاب طوال فترة الدراسة، مع الاستمرارية حتى التخرج بشرط الحفاظ على تقدير عام "جيد جداً" سنويا على الأقل.

