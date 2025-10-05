جامعة بني سويف تحصد الفئة الفضية في الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على الفئة الفضية في الإصدار الثاني من الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية (ESSE) للعام الأكاديمي 2024/2025، والذي يستهدف طلاب الفرق النهائية بالجامعات الحكومية لقياس جودة الخدمات التعليمية ومستوى رضا الطلاب عن بيئتهم الجامعية.

وأوضح الدكتور طارق أن الاستبيان يمثل أداة وطنية مهمة تهدف إلى توفير بيانات دقيقة وموثوقة تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتطويرية داخل مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التواصل بين الطلاب والإدارة الجامعية، وتشجيع ثقافة المشاركة والتفاعل الإيجابي. كما يسهم في تحديد مجالات التحسين في تجربة التعلم الجامعي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وجهود الدولة في رفع جودة التعليم الجامعي واستقطاب الطلاب الوافدين وتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية.

وأضاف أن فوز جامعة بني سويف بهذا التصنيف يأتي تتويجًا لجهودها المستمرة في دعم العملية التعليمية وتطوير البرامج الأكاديمية والخدمات الطلابية، بما يضمن خلق بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز، ويعكس التزام الجامعة بتعزيز تجربة الطالب الجامعي على جميع المستويات.

جدير بالذكر أن الإصدار الأول من الاستبيان، الذي أُطلق في 10 يونيو 2024، شهد مشاركة 16658 طالبًا وطالبة من الجامعات المصرية الحكومية، فيما بلغ عدد المشاركين في الإصدار الثاني (من نوفمبر 2024 حتى يوليو 2025) 118,140 طالبًا وطالبة، بينهم 7,607 طلاب وافدين. وقد منح الاستبيان تغذية راجعة إلى 29 جامعة حكومية و24 لجنة قطاع من لجان المجلس الأعلى للجامعات، وتم تنفيذه من خلال مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية كأول مبادرة من نوعها في جمهورية مصر العربية.