في حملة لصحة بني سويف.. تحرير محاضر مخالفات لمنشآت غذائية بقرى الفشن

أكد تقرير أعده وكيل وزارة الصحة د. هاني جميعة أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بمركز الفشن، أسفرت عن تحرير 8 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية سارية ، فيما تم التحفظ على ما يقرب من نصف طن شيبسي من مخلفات المصانع ، وإعدام نحو 20 كجم أغذية منتهية الصلاحية

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، د عبد الله علي مدير القسم الوقائي، محمد محمود مراقب أول مكتب الفشن ومفتشو الأغذية (حمدي عاشور،محمد عبد القادر، كيرلس عادل)