محافظات

في حملة لصحة بني سويف.. تحرير محاضر مخالفات لمنشآت غذائية بقرى الفشن

حملة للصحة في بني سويف
حملة للصحة في بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد تقرير أعده وكيل وزارة الصحة د. هاني جميعة أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية بمركز الفشن، أسفرت عن تحرير 8 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية سارية ، فيما تم التحفظ على  ما يقرب من نصف طن شيبسي من مخلفات المصانع ، وإعدام نحو 20 كجم أغذية منتهية الصلاحية

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، د عبد الله علي مدير القسم الوقائي، محمد محمود مراقب أول مكتب الفشن ومفتشو الأغذية (حمدي عاشور،محمد عبد القادر، كيرلس عادل)

