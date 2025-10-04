وكيل صحة بني سويف: 5 لجان للكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن تجهيز خمس لجان طبية متخصصة لإجراء الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، أن اللجان موزعة على كل من: المجلس الطبي العام، مستشفيات الواسطى المركزي، وبني سويف التخصصي، وإهناسيا التخصصي، والصحة النفسية، مؤكدًا جاهزية الفرق الطبية والأطقم المعاونة،

بالإضافة إلى توافر أجهزة الحاسب الآلي وربطها بالإنترنت لضمان سرعة الإجراءات ودقتها.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن خطوات الكشف الطبي تبدأ بتقديم المرشح طلبًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص، واستيفاء النموذج وإجراء التحاليل اللازمة، على أن يلتزم المرشح بالحضور في الموعد والمكان المحددين وفق بيانات الحجز الإلكتروني، بعد دفع رسوم الكشف على المرشحين طبقًا للقرار الوزاري رقم 295 لسنة 2025،والتى تبلغ 5500 جنيهًا للكشف الطبي غير شامل قيمة الفحوصات إذا لزم الأمر لبعض الفحوصات، و4500 جنيهًا للفحص المعملي على المخدرات والمسكرات يتم سدادها في المعمل المركزي أو المشترك، ويتم سداد الرسوم مرة أخرى في حالة التظلم.

وأضاف: أن الفحص المعملي يتم بالمعمل المشترك بديوان المديرية، بينما يجري الفحص الطبي داخل اللجنة المحددة للمرشح، حيث يخضع للكشف الطبي أمام أخصائي الباطنة والصحة النفسية، بحضور الأطقم الطبية والإدارية التي تم التأكد من توافرها بكامل هيئتها داخل اللجان الخمس، ثم تُرفع النتائج إلكترونيًا على النظام المركزي، ليتولى مدير المجلس الطبي العام بالمحافظة مراجعتها واعتمادها، قبل تسليم النتيجة النهائية للمرشح.

