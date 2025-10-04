تعليم بني سويف يواصل المتابعات الميدانية وانتظام الدراسة بمدارس الواسطى

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف مباشر من أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، واصل قطاع التعليم بالمحافظة المتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة انتظام سير الدراسة وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

قام محمد بدر وكيل المديرية بمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس مركز الواسطى، وتفقد مدرسة الواسطى التجارية المشتركة للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وخلال الجولة، تفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية، واطمأن على التزام الطلاب بالزي المدرسي، وانتظام الحضور، وتطبيق الإجراءات المنظمة لتوزيع الكثافات الطلابية وفق التعليمات الوزارية.

وأكد "بدر" أهمية طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني، وتفعيل الإذاعة المدرسية ببرامج هادفة تسهم في تعزيز قيم المواطنة وتنمية الولاء والانتماء للوطن، مع نشر الوعي بين الطلاب بالمشروعات القومية الكبرى ومبادرة "حياة كريمة".

كما شدد على الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي، والبعد التام عن استخدام العقاب البدني أو النفسي، بما يضمن تهيئة مناخ تعليمي صحي وآمن يساعد على تحسين جودة العملية التعليمية.