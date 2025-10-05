أخبار بني سويف| المحافظ يناقش تقرير المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية.. و5 لجان للكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

محافظ بني سويف يناقش تقرير المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية الدور الذي تلعبه المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف، باعتبارها إحدى الركائز الاستثمارية الواعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تعزيز المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوي المرتبط بخطط التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور علاء محمد سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بعرض تقرير حول مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية التابعة لشركة واحات السليكون للمناطق التكنولوجية، والتي انعقدت بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، برئاسة السيد هاشم عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، وبحضور العميد أحمد الزناتي رئيس شركة واحات السليكون بالمنطقة التكنولوجية ببني سويف، المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة،بجانب ممثلي جهاز تنظيم الاتصالات والمناطق الاستثمارية التكنولوجية وعدد من المشروعات العاملة بالمنطقة.

تعليم بني سويف يواصل المتابعات الميدانية وانتظام الدراسة بمدارس الواسطى

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف مباشر من أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، واصل قطاع التعليم بالمحافظة المتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة انتظام سير الدراسة وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

قام محمد بدر وكيل المديرية بمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس مركز الواسطى، وتفقد مدرسة الواسطى التجارية المشتركة للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وخلال الجولة، تفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية، واطمأن على التزام الطلاب بالزي المدرسي، وانتظام الحضور، وتطبيق الإجراءات المنظمة لتوزيع الكثافات الطلابية وفق التعليمات الوزارية.

وكيل صحة بني سويف: 5 لجان للكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن تجهيز خمس لجان طبية متخصصة لإجراء الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، أن اللجان موزعة على كل من: المجلس الطبي العام، مستشفيات الواسطى المركزي، وبني سويف التخصصي، وإهناسيا التخصصي، والصحة النفسية، مؤكدًا جاهزية الفرق الطبية والأطقم المعاونة،

بالإضافة إلى توافر أجهزة الحاسب الآلي وربطها بالإنترنت لضمان سرعة الإجراءات ودقتها.