وكيل صحة بني سويف يوجه وكيل المديرية بمتابعة لجان فحص مرشحي مجلس النواب

وجّه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، بمتابعة اللجان الطبية المتخصصة لإجراء الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وتابع الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية لجان فحص المخدرات والمسكرات الخاصة بالمرشحين، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وضمان دقة وسلامة إجراءات الفحص، مؤكدًا أن هناك توجيهات من الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد داخل المجلس الطبي العام، ومستشفيات الواسطى المركزي، وبني سويف التخصصي، وإهناسيا التخصصي، والصحة النفسية، وتجهيزها طبيًا وفنيا وتزويدها بالقوى البشرية اللازمة من الأطباء والفنيين لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الخدمة بشكل ميسر للمرشحين.

وشدد الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه المرشحين خلال عملية الفحص، مع الالتزام بالمعايير المهنية والشفافية الكاملة في أداء العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن فرق المتابعة بالمديرية تتابع بشكل يومي أعمال اللجان وتوافر المستلزمات الطبية، مؤكدًا حرص مديرية الصحة على توفير بيئة عمل منظمة تليق بهذا الاستحقاق الانتخابي الهام.