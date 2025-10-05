رئيس جامعة بني سويف يطمئن على الطلاب المصابين في حادث ميكروباص بطريق الفيوم



زار الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عددا من الطلاب المصابين من جامعة بني سويف، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة النهضة، وجامعة الأزهر، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم، والذي أسفر عن إصابات متفاوتة بين الطلاب، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني حامد، عميد الطب البشري، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وخلال الزيارة، التقى رئيس الجامعة بالأطباء المشرفين على علاجهم، واستمع إلى شرح مفصل عن حالتهم الصحية، مؤكداً ضرورة توفير جميع الإمكانيات الطبية والدعم النفسي للطلاب المصابين حتى يتماثلوا للشفاء الكامل.

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، وتقديم الدعم لأسرهم، مشيراً إلى أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات إدارة الجامعة.