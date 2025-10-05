قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
محافظات

رئيس جامعة بني سويف يطمئن على الطلاب المصابين في حادث ميكروباص بطريق الفيوم

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف


زار الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عددا من الطلاب المصابين من جامعة بني سويف، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة النهضة، وجامعة الأزهر، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم، والذي أسفر عن إصابات متفاوتة بين الطلاب، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني حامد، عميد الطب البشري، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 
 

وخلال الزيارة، التقى رئيس الجامعة بالأطباء المشرفين على علاجهم، واستمع إلى شرح مفصل عن حالتهم الصحية، مؤكداً ضرورة توفير جميع الإمكانيات الطبية والدعم النفسي للطلاب المصابين حتى يتماثلوا للشفاء الكامل.

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، وتقديم الدعم لأسرهم، مشيراً إلى أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات إدارة الجامعة.

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس
طريقة عمل الكوكيز السريع..
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

