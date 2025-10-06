أخبار بني سويف| تسليم 53 منحة دراسية بالجامعات الحكومية لمتفوقي الثانوية.. تخصيص 5 لجان فحص مرشحي مجلس النواب

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد تسليم 53 منحة دراسية بالجامعات الحكومية لمتفوقي الثانوية

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، "بلال حبش" نائب المحافظ، في حضور احتفالية مؤسسة نهضة بني سويف لتسليم 53 منحة دراسية لمتفوقي الثانوية العامة والأزهرية بالجامعات الحكومية.

كما شهد نائب المحافظ ، تسليم إيصالات سداد المصروفات لأبناء 15 ألف أسرة في مرحلة التعليم الأساسي ، مُقدمة من مؤسسة نهضة بني سويف لخدمة أبناء الأسر الأولى بالرعاية والذين استفادوا من مبادرة المؤسسة الخاصة بتسليم الزي المدرسي والتي تم تنفيذها قبل أيام من بداية العام الدراسي 2025/2026.

بني سويف .. تحرير 400 محضر لمخالفات بمخابز وأسواق ومستودعات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 27سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكيل صحة بني سويف يوجه وكيل المديرية بمتابعة لجان فحص مرشحي مجلس النواب

وجّه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، بمتابعة اللجان الطبية المتخصصة لإجراء الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وتابع الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية لجان فحص المخدرات والمسكرات الخاصة بالمرشحين، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وضمان دقة وسلامة إجراءات الفحص، مؤكدًا أن هناك توجيهات من الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد داخل المجلس الطبي العام، ومستشفيات الواسطى المركزي، وبني سويف التخصصي، وإهناسيا التخصصي، والصحة النفسية، وتجهيزها طبيًا وفنيا وتزويدها بالقوى البشرية اللازمة من الأطباء والفنيين لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الخدمة بشكل ميسر للمرشحين.