الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تكليف خلود عادل لإدارة مستشفيات بني سويف وهبة حسن مديرا لـ الواسطى المركزي

صحة بني سويف
صحة بني سويف

أصدر  الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف قرارا  بتكليف الدكتورة خلود محمد عادل بتيسير أعمال  مديرً إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتورة هبة حسن بتيسير أعمال  مديرً مستشفى الواسطى المركزى .

وأكد الدكتور هاني جميعة أن القرارات تأتي في إطار حرص المديرية على ضخ دماء جديدة والدفع بالكفاءات المتميزة داخل المنظومة الصحية، وتمكين القيادات الشابة المؤهلة علميًا وعمليًا من تولي مواقع المسئولية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه وكيل وزارة الصحة التهانى لهم متمنيا  دوام التوفيق والسداد  في مهامهما الجديدة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الكفاءات الجادة والمخلصة التي تعمل بروح الفريق من أجل خدمة المرضى ، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المنظومة الصحية بمحافظة بني سويف، بما يحقق أفضل سبل الرعاية الطبية ويواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حصلت الدكتورة خلود محمد على بكالوريوس علوم صيدلية كلية الصيدلة بجامعة بني سويف 2013، وماجيستير إدارة أعمال، ودبلومة مكافحة عدوي 
وتمهيدي ماجيستير كيمياء صيدلية، ودبلومة تغذية علاجية، وعضو المجلس الأعلى لشباب مقدمي الرعاية الصحية بوزارة الصحة، وخريج البرنامج الرئاسي للمرأة تقود في المحافظات المصرية الأكاديمية الوطنية للتدريب،  ومدرب مشورة الألف يوم الذهبية، وحصلت على عدد من التدريبات ومنها الدورات التدريبية، وإعداد القادة، ومدرب مدربين، والتويفل، و Icdl، وإدارة الأزمات والكوارث، والجودة الشاملة، وإدارة المستشفيات

كما  شغلت الدكتورة خلود محمد عادل عدة مناصب في  القطاع الصحي أبرزها:-

- صيدلي بمستشفي الرمد
- مسئول مخازن الادوية بإدارة الصيدلة بالمديرية
-  عضو المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة 
- منسق الحضانات بإدارة الطب العلاجي
-  قائمًا بعمل مدير إدارة الكلي بإدارة الطب العلاجي 
- تعمل حاليًا مسئول التعاقدات وقوائم انتظار العمليات ومنسق أقسام النساء بإدارة الطب العلاجي
- منسق الزمالة بالمحافظة

فيما  حصلت الدكتورة هبة محمد حسن على بكالوريوس الصيدلة بجامعة أسيوط عام 2004، وحصلت علي دبلوم إدارة المستشفيات من أكاديمية السادات عام 2017، والبرنامج الرئاسي المرأة تقود في المحافظات من الأكاديمية الوطنية للتدريب الدفعة الثانية، ودورة تدريبية في اقتصاديات الصحة من الجامعة الأمريكية عام 2018، وكورس القيادة والإدارة ف الصحة جامعة واشنطن 2020/2021،  ومدرب معتمد تنمية مستدامة من المعهد القومي للحوكمة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وشغلت الدكتورة هبة حسن عدد من المناصب خلال مسيرتها المهنية بالقطاع الصحي أبرزها:-

- مدير العيادات بهيئة التأمين الصحي فرع بني سويف
- مدير عيادة بني سويف الشاملة  
- مسئول تأمين الطلاب بالتأمين الصحي 
- منسق حملة ضمور العضلات  منذ 2021 وحتي الآن
- منسق حملة فيروس c منذ 2018 وحتي 2023 والحصول علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية 
- منسق عيادات الربط لعلاج الحالات الإيجابية لمبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم منذ 2019 حتي الآن.

بني سويف صحة بني سويف مستشفيات بني سويف

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

