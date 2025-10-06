نائب محافظ بني سويف يناقش آخر المستجدات بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعا اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، وبحضور المختصين من الإدارات المعنية والأمانة الفنية للجنة العليا للبت.

ناقش نائب المحافظ المستجدات الخاصة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، وتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها،بجانب عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ،وتم استعراض إجمالي الموافقات على طلبات التقنين، والعقود التي تم تحريرها

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظد.محمد هاني غنيم، بتضافر الجهود، والمبادرة بتقديم الحلول لأية معوقات تواجه منظومة العمل في الملف.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة، والإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا الاشتراطات المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير المحددة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.