يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
تحقيقات وملفات

يستفيد منها 480 ألف طالب.. محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولي التعليم تنفيذ منظومة التغذية المدرسية

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم تنفيذ خطة التغذية المدرسية، مؤكدًا أهمية تطبيق المنظومة بكفاءة تامة، لتحقيق أهدافها في تحسين الحالة الصحية والتغذوية للتلاميذ، ودعم قدرتهم على التحصيل الدراسي، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لعمليات التوزيع ومطابقة الوجبات للمواصفات الصحية والمعايير المعتمدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأغذية ووصولها في الوقت المناسب إلى جميع المدارس المستهدفة.

التغذية المدرسية

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير إدارة التغذية المدرسية بالمديرية ، والذي عرضته وكيل وزارة التربية والتعليم " أمل الهواري"، بشأن تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2025/2026،  ضمن خطة الوزارة لتوريد وجبات التغذية للفئات المستهدفة من تلاميذ المدارس الحكومية، وتشمل تلاميذ رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، ومدارس التعليم المجتمعي، ومدارس الإعدادي والثانوي الرياضي، ومدارس التربية الخاصة.

وجبات بسكويت

وبحسب التقرير، تُقدم وجبات البسكويت لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بكافة المدارس الحكومية بالمحافظة، بإجمالي 651 مدرسة ابتدائية تضم نحو 451 ألف طالب، و414 مدرسة رياض أطفال بها أكثر من 32 ألف طفل ، عبارة عن (عبوة 80 جم محشوة بالتمر أو سادة + عبوة بسكويت 40 جم سادة أو ويفر 45 جم). 

وجبة غداء

كما يتم تقديم وجبات جافة لمدارس التربية الخاصة وعددها 6 مدارس، ومدرستين للتعليم الرياضي (بنين وبنات) بإجمالي 2198 طالبًا، بالإضافة إلى تقديم وجبة غداء مطهية خارجية لعدد 3 مدارس بإجمالي 717 طالبًا، ووجبات مطهية داخلية لمدرسة النور للمكفوفين لـ160 طالبًا، ليصبح إجمالي عدد الطلاب المستفيدين أكثر من 486ألف و900طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى  مساهمة عدد من الشركاء في دعم المنظومة، من بينهم "برنامج الغذاء العالمي" الذي يقدم وجبات غذائية متكاملة لمدارس التعليم المجتمعي تشمل البسكويت المدعم بالعناصر الغذائية والفاكهة والخضروات، و"بنك الطعام المصري" الذي يشارك بتوفير وجبات لعدد من المدارس الابتدائية وهي: مدرسة محمد عثمان جلال الابتدائية بإدارة الواسطى، ومدرسة الأمير أحمد شديد الابتدائية بإدارة ببا، ومدرسة سدس الجديدة الابتدائية بإدارة ببا التعليمية، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الغذائي للتلاميذ ودعم العملية التعليمية.

تعليم بني سويف مدارس بني سويف

