ضبط 662 كجم أغذية فاسدة.. حملة مفاجئة على منشآت غذائية ببني سويف

نفذت إدارة الطب الوقائي حملة مسائية مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة بني سويف.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمصانع، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وسلامة تداول الأغذية ومتابعة صلاحيتها.

وقادت الحملة الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بمشاركة الدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وفريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير المحتفظة بخواصها الطبيعية، والتي ظهرت عليها علامات الفساد والتلف، وتم العثور عليها داخل ثلاجة لحفظ المجمدات، وهي كالتالي: (480) كيس أجنحة دجاج نصف مقلية بإجمالي وزن 288 كجم. (360) كيس شيش دجاج مشوي بإجمالي وزن 324 كجم. (5) أكياس بطاطس نصف مقلية بإجمالي وزن 50 كجم.

بإجمالي وزن المضبوطات: 662 كجم.

تم تحرير محضر ضبط بالواقعة، وإرساله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

أعضاء فريق الحملة: د. أمنية أحمد حسن – مدير إدارة الطب الوقائي. د. ماجد سالمان – مدير مراقبة الأغذية بالمديرية. روماني رأفت حبيب – مراقب أول أغذية، إدارة بني سويف الصحية. علي حسن عبدالحكم – مفتش أغذية، إدارة بني سويف الصحية.

تؤكد مديرية الصحة ببني سويف استمرار حملاتها المفاجئة خلال الفترات الصباحية والمسائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفين وفقًا للقانون.