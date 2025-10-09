قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وش السعد.. صلاح يضع بصمة جديدة في أكتوبر مع منتخب مصر
ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025
بعد همسة من وزير الخارجية الأمريكي.. ترامب: السلام في الشرق الأوسط بات قريباً
قناة إسرائيلية: حماس وافقت على اتفاق غزة والبيت الأبيض سيعلن قريبا
عمليات تبريد عقب إخماد حريق محل مراتب في الموسكي
لحظات حاسمة.. أنباء عن موافقة نهائية من حماس والفصائل على مسودة اتفاق غزة
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 662 كجم أغذية فاسدة.. حملة مفاجئة على منشآت غذائية ببني سويف

حملة للصحة في بني سويف
حملة للصحة في بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت إدارة الطب الوقائي حملة مسائية مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة بني سويف.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمصانع، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وسلامة تداول الأغذية ومتابعة صلاحيتها.

وقادت الحملة الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بمشاركة الدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وفريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير المحتفظة بخواصها الطبيعية، والتي ظهرت عليها علامات الفساد والتلف، وتم العثور عليها داخل ثلاجة لحفظ المجمدات، وهي كالتالي:  (480) كيس أجنحة دجاج نصف مقلية بإجمالي وزن 288 كجم. (360) كيس شيش دجاج مشوي بإجمالي وزن 324 كجم. (5) أكياس بطاطس نصف مقلية بإجمالي وزن 50 كجم.

بإجمالي وزن المضبوطات: 662 كجم.

تم تحرير محضر ضبط بالواقعة، وإرساله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

أعضاء فريق الحملة: د. أمنية أحمد حسن – مدير إدارة الطب الوقائي. د. ماجد سالمان – مدير مراقبة الأغذية بالمديرية. روماني رأفت حبيب – مراقب أول أغذية، إدارة بني سويف الصحية.  علي حسن عبدالحكم – مفتش أغذية، إدارة بني سويف الصحية.

تؤكد مديرية الصحة ببني سويف استمرار حملاتها المفاجئة خلال الفترات الصباحية والمسائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفين وفقًا للقانون.

بني سويف صحة بني سويف حملة ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب وديا

وليد صلاح الدين

وليد صلاح الدين: فخورون بالتأهل التاريخي لكأس العالم

اشرف صبحي

وزير الرياضة: هدفنا نتائج إيجابية بالمونديال.. والدولة تدعم الأبطال في كل الألعاب

بالصور

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد