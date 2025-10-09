صحة بني سويف تقدم رسائل توعوية لطلاب المدارس حول النظافة الشخصية

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، وفي ضوء خطة الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين بوزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الوعي الصحي لدى طلاب المدارس، نفذت فرق الصحة المدرسية بالإدارات الصحية مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل عدد من المدارس بمختلف أنحاء بني سويف.

جاءت هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، وبمتابعة الدكتور أحمد أشرف صديق، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة إيمان محمد أحمد، منسق السن المدرسي بالمديرية.

وشملت الفعاليات تقديم رسائل توعوية ضمن طابور الصباح في عدد 183 منشأة تعليمية، تناولت اهميه تناول وجبه الافطار ، بهدف تعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية بين الطلاب، والحد من انتشار الأمراض المعدية داخل البيئة المدرسية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية أن هذه المبادرات التوعوية ستُنفذ بشكل أسبوعي طوال العام الدراسي، ضمن خطة متكاملة لنشر الوعي الصحي وتحقيق بيئة مدرسية آمنة وصحية لأبنائنا الطلاب.