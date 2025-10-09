بني سويف تستقبل 1196 سائحاً من مختلف دول العالم خلال شهر

أعلنت مدير الإدارة العامة للسياحة ببني سويف، رانيا عزت، اليوم /الخميس/، استقبال المحافظة 1196 سائحاً من مختلف دول العالم خلال سبتمبر الماضي.

وأفادت بأن هذا يأتي في إطار توجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بشأن تكثيف الجهود المبذولة ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، والعمل على إبراز المقومات الأثرية والتاريخية والبيئية التي تتميز بها المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، لا سيما وأن قطاع السياحة يعد أحد أبرز القطاعات الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة.

وأشارت مدير الإدارة، وفق بيان، إلى إجمالي عدد السائحين والزوار من مختلف دول وجنسيات العالم الذين زاروا بني سويف، خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ 1196 سائحا وزائراً، منهم 839 سائحا من دول ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى 357 سائحاً استقبلتهم الأماكن والمواقع التاريخية والأثرية السياحية والدينية مثل هرم ميدوم بمركز الواسطى ودير الحمام بمركز ناصر ببني سويف.

