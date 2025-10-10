قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستمع إلي شكواهم

بني سويف : محمد عبدالحليم

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، علي التواصل المباشر مع المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، والعمل على الاستجابه لها وحلها قدر الإمكان ووفق المتاح من الإمكانات والقانون ، مشيرا إلى أن اللقاءات الميدانية والتعامل عن قرب  تعزز من جسور الثقة بين التنفيذيين والمواطنين وتسهم في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات والمرافق
جاء ذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد عمربن عبد العزيز بمدينة بني سويف،ولقائه عدد من المواطنين،من مختلف الفئات العمرية"شباب ومُسنين رجال ونساء  وبعض ذوي الهمم"،وعرضوا عليه مجموعة من المطالب والمشكلات، تنوعت ما بين مطالب شخصية تتعلق بإنهاء بعض الإجراءات الحكومية، وأخرى مرتبطة بالخدمات والمرافق العامة، ومقترحات لتحسين مستوى الخدمات ببعض المناطق.


واستمع المحافظ لكافة المطالب والمقترحات، وكلف مكتبه باستلام الطلبات من المواطنين وتسجيل أرقام تليفوناتهم للتواصل والمتابعة، كما وجّه رئيس المدينة بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في بعض الموضوعات الحيوية، فضلا عن تكليف لجنة من وحدة حقوق الإنسان بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالتوجه "غدا" لمنزل أحد المواطنين من الأولى بالرعاية لدراسة حالة الأسرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحماية  الإجتماعية لها ، بجانب توجيهات بإدراج حالة إنسانية أخرى ضمن موضوعات اللقاء المفتوح المقبل
وعلى هامش الصلاة تفقد المحافظ أعمال التطوير التي نفذتها إدارة المسجد  وتضمنت رفع كفاءة حمامات ودورات المياه بالمسجد ،من أعمال دهانات وتركيب سيراميك أرضيات وحوائط وحنفيات وفصل الحمامات عن أماكن الوضوء للتيسير على المصلين في أداء شعائر الصلاة بالمسجد 
جاء ذلك في حضور:اللواء حازم عزت السكرتير العام،علي يوسف رئيس المدينة،الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الشيخ علي دياب مدير إدارة البندر، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد ، الشيخ محمد عثمان إمام وخطيب المسجد

