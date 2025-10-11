بني سويف تعلن عن قرب انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية

أعلنت محافظة بني سويف عن قرب انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والمقرر عقده خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2025، والذي يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي المهرجان في إطار جهود المحافظة لتعزيز مكانتها كمركز رائد في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، من خلال تنظيم معارض متخصصة، وجلسات نقاشية، ومسابقات وأنشطة متنوعة.

ويمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة الدخول عبر الروابط الرسمية التالية:

الموقع الرسمي للمهرجان:

https://maps-bns.com

رابط التسجيل والمشاركة (زائر – عارض – متحدث – متطوع – تغطية إعلامية):

https://maps-bns.com/ar#registration

رابط تقديم المقترحات:

https://maps-bns.com/#proposal-submission

رابط المشاركة في الأنشطة والمسابقات:

https://maps-bns.com/ar/activities

وأكدت المحافظة أن المهرجان يشهد هذا العام توسعًا في فعالياته ومكوناته، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية ودعم سلاسل القيمة المرتبطة به لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



