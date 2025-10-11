القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها

أجاز قانون الجنسية المصرية، للمرأة المصرية استرداد جنسيتها في عدد من الحالات التي تفقدها فيها، وذلك في إطار الحرص على حفظ حقوقها وتمكينها من العودة للجنسية المصرية متى زالت أسباب الفقد.



في هذا الصدد، نصت المادة 12 من القانون على أنه يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية، كما يحق لها أن تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.



ولا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.



وطبقا للقانون فإن المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها.