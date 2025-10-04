قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

لو متزوج من أجنبية.. طريقة حصولها على الجنسية المصرية

الجوازات
مصطفى الرماح

يستعرض “صدى البلد” الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية.

خطوات حصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية 

يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.

  •  يشترط في هذه الحالة (أن يكون الزواج مثبتًا في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)
  • تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.
  • لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
  • لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025

  • شهادة ميلاد الزوج
  • شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)
  • عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة
  • جواز سفر الزوجة الأجنبي السار
  •  شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد
  •  بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج
  • 4 صوره حديثة للزوجة
  •  التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
  • الإيصال الدال على استلام الأوراق
    إيصال الرسوم
  • الرسوم المقررة للطلب 10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية، الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
  • رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا
الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
أرز بالجمبري والمشروم
