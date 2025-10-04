طالب ثانوي.. ضبط المتهم بقتـ.ل سيد مسنة لسرقة ذهبها بالمنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي المتهم بقتل سيدة مسنة بقرية شرانيس بمركز قويسنا لسرقة ذهبها.

وتبين أن وراء الواقعة طالب في الصف الثاني الثانوي الصناعي واستغل أن السيدة تعيش بمفردها وقام بالتعدي عليها من أجل سرقتها.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمقتل سيدة مسنة داخل منزلها حيث تقيم بمفردها في المنزل.

بالانتقال وفحص الواقعة تبين اختفاء ذهبها وان السرقة وراء مقتلها.

وبتكثيف التحريات والمراقبة تبين أن وراء الواقعة شاب طالب في الصف الثاني الثانوي الصناعي وقام بقتل السيدة من أجل السرقة حيث كانت تعيش بمفردها.

واستغل الطالب وجودها بمفردها وهجم عليها وقتلها وسرق ذهبها وفر هاربا.

وتمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.