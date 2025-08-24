قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ما حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة؟.. الأزهر يجيب

حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة
حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة
شيماء جمال

هل يجوز دفن النساء مع الرجال فى عين واحدة؟ سؤال أجاب عنه مركز البحوث الإسلامية.

وأجاب مركز البحوث عن السؤال قائلا: إن الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، أما دفن الرجال والنساء في قبر واحد، فلا ينبغي إلا في حالات الضرورة المعتبرة شرعًا، ويجعل بينهما حاجز من تراب.

وأشار الى أنه إذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.

ونوه أن السنة الموروثة من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم– إلى يوم الناس هذا، أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وقبور المسلمين شاهدة على ذلك ابتداء من البقيع وحتى الآن.

ولفت الى أنه دُفِن في البقيع الصحابة رجالا ونساء، ولكن لكل ميت وميتة قبر مستقل.

وأوضح أن دفن الرجل والمرأة في قبر واحد, لا يجوز إلا في الضرورة, ويكره في غيرها.

وأشار إلى أن عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي - رحمه الله - قال: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلا لِضَرُورَةٍ ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ). وقال العلامة الحطاب المالكي عند قول الشيخ خليل - رحمهما الله تعالى-: (وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ) قال: (وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ, وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي قَبْرٍ لِلضَّرُورَةِ) . وقال العمراني الشافعي - رحمه الله - : (وإن دعت ضرورة أن يدفن رجل مع امرأة في قبر ... جعل الرجل قدامها، وجعل بينهما حاجز من تراب) . وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله -): وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، إلا لِضَرُورَةٍ).

وأوضح أن الفقهاء قد مَثَّلَوا للضرورة التي من أجلها تدفن المرأة مع الرجل أو العكس , فقال الرملي الشافعي – رحمه الله -:) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَعُسْرِ إفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ (وقال البهوتي الحنبلي – رحمه الله -) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَقِلَّةِ مَنْ يَدْفِنُهُمْ ، وَخَوْفِ الْفَسَادِ عَلَيْهِمْ ( فهذه أمثلة للضرورة التي تجوز جمع الأموات بالقبر، وأما في غير الضرورة فيكره ذلك.

وأكد أنه بناء على ما سبق: يجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد عند الضرورة ويوضع حاجز بينهما وأما في الأحوال العادية فينبغي أن يدفن كل ميت في قبر لوحده.

دفن الرجال والنساء في قبر واحد مركز البحوث الإسلامية هل يجوز دفن النساء مع الرجال فى عين واحدة دفن كل ميت في قبر مستقل الميت

