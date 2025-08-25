شيخ الأزهر يتكفل بابنة رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال المتوفاة مدى الحياة

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تكفله الكامل برعاية ابنة رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال، بعد وفاة والدتها في حادث سير مؤلم خلال أداء عملها، وذلك مدى الحياة.

جاء القرار خلال انعقاد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، والذي شهد مناقشة عدد من القضايا الطلابية والأكاديمية، حيث أكد على أهمية عقد ملتقيات دورية مع الطلاب والوافدين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تفعيلها داخل الكليات.

وفي سياق متصل، هنأ المجلس الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مشددًا على ضرورة إظهار الفرحة بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الأنشطة والندوات ووسائل التواصل الاجتماعي، باعتباره رحمة أخرجت البشرية من الظلمات إلى النور.

كما استعرض المجلس استعداداته للعام الدراسي الجديد، بما يشمل تجهيز القاعات الدراسية وإعلان الجداول، مع التأكيد على استمرار اللقاءات الشهرية مع الطلاب لتعزيز التواصل.

وقدم المجلس العزاء لأسرة الراحلة فاطمة حسيب، رئيسة التمريض بمستشفيات الأزهر، مثمنًا في الوقت ذاته جهود المشاركين في القافلة الإغاثية المتجهة إلى غزة، من عمداء وأساتذة وموظفي الجامعة الذين ساهموا في تجهيزها.