ديني

بعد تكفل شيخ الأزهر برعاية ابنتها.. من هي رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال?

محمد شحتة

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تكفله الكامل برعاية ابنة رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال، بعد وفاة والدتها في حادث سير مؤلم خلال أداء عملها، وذلك مدى الحياة.

ونعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  فاطمة حسيب، رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال الجامعي الأزهري، التي وافتها المنية في حادث مروري مروع على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط، وهي في طريقها لأداء مهمة دراسة إنشاء معاهد تمريض في الوجه القبلي تابعة لجامعة الأزهر.

وأكِّد شيخ الأزهر أن الراحلة كانت أنموذجًا في الإخلاص لرسالة الأزهر الشريف، وخدمة طلابه وطالباته، وكان لها جهود ملموسة في إنشاء معاهد التمريض بجامعة الأزهر، ونشر العلوم الطبية وخدمة المجتمع.

ويتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الراحلة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بإمامة المصلين في صلاة الجنازة على فقيدة الواجب وشهيدة جامعة الأزهر المغفور لها -بإذن الله تعالى- فاطمة حسيب، رئيسة هيئة التمريض في مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لكلية الطب للبنين بالقاهرة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن شهيدة الواجب -عليها رحمة الله- كانت أنموذجًا يحتذى به في التَّفاني والإخلاص لرسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً وخدمة طلاب العلم في مجال التَّمريض، وكانت لها بصمات واضحة في النُّهوض والارتقاء برسالة التمريض الساعد الأيمن في قطاع الخدمات الصحيَّة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المغفور لها كانت تسعى جاهدة حتى آخر لحظة في حياتها في تفقد ومتابعة معاهد التمريض في الوجه القبلي.

ودعا فضيلته المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أسرتها ومحبيها من طلاب العلم الصبر والسلوان.

