قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على فوزي يعزز تقدم مودرن سبوت أمام بيراميدز
ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري
محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل سنن الصلاة نحاسب عليها؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

سنن الصلاة
سنن الصلاة
أحمد سعيد

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن في الصلاة فرائض وأركان لا تصح الصلاة بدونها، وفيها كذلك سنن يستحب للمسلم الإتيان بها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضحت عضو الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن قراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة، والتشهد الأوسط، والتسبيحات في الركوع والسجود تعد من السنن التي ذكرها بعض الفقهاء، مشيرة إلى أن الأفضل أن يقول المسلم في الركوع: «سبحان ربي العظيم»، وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى»، ثلاث مرات، وهو الأكمل اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

حكم قول "آمين" بعد قراءة الفاتحة

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن قول "آمين" بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وإن لم يكن ركنًا أو جزءًا من القراءة نفسها، إلا أنه من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب للمصلي أن يأتي بها.

وبيّنت عضو مركز الأزهر أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، أما التسليمة الثانية فقد ذكر بعض الفقهاء أنها من السنن وليست من الأركان.

وأشارت إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بصيغتها الكاملة – وهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية – ليست ركنًا، وإنما سنة مؤكدة، حيث يكفي في أصل التشهد أن يقول المسلم: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله»، لكن الأفضل الإتيان بالصلاة الإبراهيمية اتباعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وأكدت أن المحافظة على السنن في الصلاة تزيد أجر العبد وتكمل نقص الفرائض، وأن المسلم كلما اقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وفعله وذكره في الصلاة كان أعظم أجرًا وأقرب قبولًا.

عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الصلاة السنن سنن الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

“ الطاقة المتجددة في تنمية المشروعات الصغيرة” ندوة بإعلام الداخلة بالوادى الجديد

جانب من الحدث

الطاقة المتجددة في تنمية المشروعات الصغيرة .. ندوه بإعلام الداخلة بالوادى الجديد

ليلة الملوخية بالاقصر

الأقصر تتألق بليلة الملوخية.. عادة موروثة تحولت إلى أيقونة المولد النبوي الشريف

بالصور

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

البنزين
البنزين
البنزين

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

المزيد