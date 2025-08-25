قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحف كهف روميل يحتفل بذكرى افتتاحه .. اليوم
الاعلام العبري يروج لـ اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل ونفي رسمي من دمشق
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضي
أخبار التوك شو| عرض خطير لمصر إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين.. وحسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية
سعر عيار 21 اليوم 25-8-2025
انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين والمكفوفين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر
دعاء اليوم الثاني من شهر المولد النبوي.. 8 كلمات تعوض خسائرك كلها
مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة 272 في قصف إسرائيلي مكثف خلال يوم واحد
وسط غيابها عن البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تقتحم دبلوماسية الحرب برسالة لبوتين في ألاسكا
سعر الدولار اليوم 25-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

4 أمور تعينك على الخشوع في الصلاة.. تعرف عليها

أمور تعينك على الخشوع في الصلاة
أمور تعينك على الخشوع في الصلاة
شيماء جمال

تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا مضمونه: أثناء الصلاة أفكر في أشياء كثيرة فماذا أفعل كي أكون خاشعًا في صلاتي؟

وأجاب عن السؤال قائلا: إنه من علامات الخير حرصك على تمام صلاتك وأدائها على الوجه المطلوب شرعًا، وقد امتدح الله تعالى عباده المؤمنين بقوله " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ " وقال سبحانه " وقوموا لله قانتين " ، وقال سبحانه في شأن الصلاة " وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين " وقد قال صلى الله عليه وسلم " إن الرجل لينصرف – عن صلاته – ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها " رواه أبو داود وهو حديث حسن .
 

وكشف عن بعض الوسائل التى ستعين الشخص على الخشوع في الصلاة وهى:
 

الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة

1- معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، وأن تحرص بعد المعرفة على التطبيق التام لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي".


2- المجاهدة والمثابرة على الخشوع في الصلاة ولذا قال سبحانه وتعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" ، وقال صلى الله عليه وسلم " إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم".


3- استحضار عظمة الله تعالى وجلاله وعلوه على خلقه وأنك تقف بين يديه عبد بين يدي سيده ومولاه.


4- إذا عرض لك شيء يشغلك في صلاتك فاتفل هواء مع ريق خفيف يشبه الرذاذ) عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه ينصرف عنك بفضل الله تعالى.

أسباب تعيق الخشوع في الصلاة

تأدية الصلاة بسرعة وعدم التأني في قراءة القرآن.

انشغال الفكر بأمور أخرى غير الصلاة.

عدم تقدير قيمة الخشوع ومكانته.

اختيار المكان غير المناسب للصلاة فيه.

موانع الخشوع في الصلاة

-سيطرة الدنيا على الشخص والانشغال بها.

-عدم إدراك قيمة الصلاة وتأثيرها.

-عدم الإحساس بنعم الله.

-الظلم، ظلم الشخص لأخيه المسلم.

-معصية الله فالمعاصي تطفئ القلوب.

الخشوع في الصلاة الصلاة الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة صلاة النبي أسباب تعيق الخشوع في الصلاة موانع الخشوع في الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

ترشيحاتنا

عمر كمال

عمر كمال عبدالواحد الأقرب لتعويض غياب محمد هاني في تشكيل الأهلي

ابراهيم عبد الجواد

من الأقوى؟.. إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا بشأن صفقات الأندية

الغندور

الغندور يطرح سؤالا بشأن مباراة غزل المحلة والأهلي

بالصور

ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد