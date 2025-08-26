من أول 5 جنيهات للقطعة.. تعرف على أسعار حلوى المولد النبوي بالإسماعيلية

مع اقتراب احتفالات المولد النبوي الشريف 2025، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار علبة حلاوة المولد النبوي الشريف 2025، والتي تتنوع في الشكل والمحتوى لتناسب جميع الفئات الاجتماعية.



واعتاد المصريون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بشراء حلوى المولد، التي يتم صنعها خصيصا لهذه المناسبة، فتنتشر في الشوادر مع اقتراب احتفالات المولد النبوي الشريف.

في واحد من أعرق الشوارع القديمة بمحافظة الإسماعيلية بالمحطة الجديدة، يقدم عم «ناصر عطية الفهلوي» أشكالا وأنواعا من الحلوى والآيس كريم والتورت والحلويات الشرقية، ولا سيما حلوى المولد النبوي الشريف والتي تبدأ من 5 جنيهات سعر القطعة.

لقب ناصر عطية بـ"حلواني الغلابة" لانخفاض أسعار منتجاته، والتي يقدمها في الشارع العتيق بالحي القديم بمحافظة الإسماعيلية لأكثر من 70 عاما متواصلة دون انقطاع.

يقف عم «ناصر» وسط منتجاته، معلنا مبادرة تخفيض أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2025، 30% تخفيفا عن كاهل الأسرة الإسماعيلاوية، فيقول: "لازم نراعي ظروف الناس، خاصة إنهم داخلين على مدارس وشراء مستلزماتها، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".

يضيف ناصر عطية: “حلوى المولد سلعة موسمية، وهناك إقبال من المواطنين على الشراء خلال هذه الفترة”، مشيرا إلى تنوع أسعار حلاوة المولد لعام 2025، حسب الحجم والمكونات ونوع العلب، والتي تبدأ من 150 جنيها".

ويأتي الاحتفال هذا العام في أجواء روحانية خاصة، حيث من المقرر أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447 هـ، كعطلة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ما يشجع الأسر على الاستعداد المبكر بشراء الحلوى وتبادل الهدايا الرمضانية التقليدية.