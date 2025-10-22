قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: تصريحات أسامة نبيه أسوأ من نتائج المنتخب في مونديال الشباب
بكين تتهم أستراليا باختراق المجال الجوي الصيني
تفاصيل تقرير أسامة نبيه لاتحاد الكرة بعد وداع مونديال الشباب
ناقد رياضي يكشف السر وراء تراجع الكرة المصرية بعد طفرة عام 2001
«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي
«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك
توانا الجوهري تتألق بإطلالة «باربي» في مهرجان الجونة السينمائي وتخطف الأضواء | شاهد
على حافة الانهيار | تحرّك مصري عاجل لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بزيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل
أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري
دعاء بعد صلاة الليل مفاتيح الجنان .. أدركه بـ 6 كلمات مُستجابة
رياضة

محمد كمونة: بيراميدز الفريق الأول في مصر حاليًا .. لهذه الأسباب

محمد كمونة
محمد كمونة
سارة عبد الله

تحدّث محمد كمونة، لاعب الزمالك السابق، عن أقوى الفرق المصرية خلال الفترة الحالية.

وقال محمد كمونة في تصريحات تلفزيونية: “بيراميدز هو الفريق الاول في مصر حالياً بفضل امتلاكه قائمة قوية من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق من بطولات مختلفة”.

وتابع: “التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة”.

وأضاف: “زيزو يفضل أن يشارك على طرف الملعب نظراً لسرعته وقدرته على الاختراق من الأطراف”.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏ 

وضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏

 ويعود الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق إيجل نوار بهدف دون مقابل، في ذهاب ‏دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

محمد كمونة الزمالك بيراميدز

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

توروب

خالد جاد الله يكشف الاختبار الحقيقي لـ «توروب» أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري|فيديو

مباراة الهلال والسد

الهلال السعودي يضرب السد القطري بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة

أحمد شوبير

شوبير ينتقد تصرفات رئيس قطاع ناشئي بيراميدز: ما حدث أمام الأهلي لا يليق بنادٍ كبير

أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

عصير البرتقال الطبيعي .. مشروب يومي فعّال لخفض ضغط الدم وتنشيط المناعة

العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

