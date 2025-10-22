محمد كمونة: بيراميدز الفريق الأول في مصر حاليًا .. لهذه الأسباب

تحدّث محمد كمونة، لاعب الزمالك السابق، عن أقوى الفرق المصرية خلال الفترة الحالية.

وقال محمد كمونة في تصريحات تلفزيونية: “بيراميدز هو الفريق الاول في مصر حالياً بفضل امتلاكه قائمة قوية من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق من بطولات مختلفة”.

وتابع: “التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة”.

وأضاف: “زيزو يفضل أن يشارك على طرف الملعب نظراً لسرعته وقدرته على الاختراق من الأطراف”.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏

ويعود الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق إيجل نوار بهدف دون مقابل، في ذهاب ‏دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏