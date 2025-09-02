قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف سيتم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى ثانوي العام القادم؟|تفاصيل كاملة

ياسمين بدوي

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن طريقة تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد .

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي سيتم في العام الدراسي الجديد ، عبر منصة "كويرو" التي تخضع لإشراف من الجانب الياباني

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أنه سيتم من خلال منصة "كويرو" الدراسة النظرية والتطبيق العملي لـ مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي سيتم في العام الدراسي الجديد بمساعدة المعلمين داخل المدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر تدريسها في العام الدراسي الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي ستكون مادة خارج المجموع

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن البرمجة هي لغة العصر، وأن الوزارة وضعت برنامجًا متكاملًا بالتعاون مع اليابان لإعداد جيل قادر على تصميم المنصات الرقمية والاندماج في سوق العمل العالمي.


وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الشامل للمنظومة التعليمية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية يوم الأحد القادم الموافق 7 سبتمبر 2025 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تحديد موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية ، جاء عقب اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون  موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد : 

  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

