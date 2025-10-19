قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكولز يفتح النار على ماجواير وشاو وكاسيميرو: غير قادرين على مجاراة البريميرليج

كاسيميرو ـ برونو فيرنانديز
كاسيميرو ـ برونو فيرنانديز
إسراء أشرف

وجّه أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز انتقادات حادة إلى بعض لاعبي فريقه السابق، معتبرًا أن الثلاثي هاري ماجواير ولوك شاو وكاسيميرو لم يعودوا قادرين على مواكبة الإيقاع السريع والمستوى البدني العالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحات نقلها موقع Manchester Evening News، قال سكولز إن مستوى اللاعبين الثلاثة تراجع بشكل واضح، موضحًا أنهم "فقدوا القوة والسرعة المطلوبة للعب في البريميرليج".

وأضاف نجم الوسط السابق: "ماجواير وشاو وكاسيميرو كانوا في يومٍ من الأيام من بين الأفضل، لكن أجسادهم لم تعد بنفس الجاهزية. الدوري الإنجليزي اليوم يعتمد على لاعبين يملكون لياقة بدنية هائلة، ونسبة دهون منخفضة، وسرعة كبيرة، وقدرة عالية على التحمل. مانشستر يونايتد يضم الآن اثنين أو ثلاثة لاعبين لم يعودوا قادرين على مجاراة هذا المستوى".

وأشار سكولز إلى أن غياب ماجواير (32 عامًا) وشاو (30 عامًا) عن قائمة المنتخب الإنجليزي تحت قيادة توماس توخيل خلال فترة التوقف الدولي الحالية، يعكس حجم التراجع في مستواهما، في حين يواصل كاسيميرو (33 عامًا) معاناته مع اللياقة منذ انتقاله من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد صيف 2022.

وفي تصريحات أخرى لصحيفة ذا تايمز، كشف سكولز أنه يرى صفقة كاسيميرو “خطأ كبيرًا” ارتكبه النادي، قائلًا: مانشستر يونايتد انخدع عند التعاقد مع كاسيميرو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، وهي ليست الحالة الوحيدة، بل هناك صفقات مشابهة أضرت بالناديي.

واتفق معه زميله السابق نيك بات، الذي علّق قائلاً: “ريال مدريد لا يفرّط في نجومه الحقيقيين. كاسيميرو وفاران كانا رائعين في فترات سابقة، لكن النادي الإسباني يعلم جيدًا متى يبيع لاعبيه.”

ويأتي هذا الجدل قبل من المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وغريمه التقليدي ليفربول على ملعب أنفيلد، اليوم، الأحد، في ظل حالة من القلق داخل النادي بشأن مستقبل بعض اللاعبين المخضرمين، وعلى رأسهم ماجواير الذي يسعى لتجديد عقده المنتهي بنهاية الموسم الجاري.

سكولز مانشستر يونايتد ماجواير كاسيميرو لوك شاو الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

أحمد العطار، المدير الفني والمؤسس لمهرجان دي كاف للفنون المعاصرة

أحمد العطار: مهرجان "دي كاف" يعزز مكانة القاهرة كمركز للفنون بالعالم العربي

صورة أرشيفية

حماس: نرفض ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية بشأن انتهاكنا اتفاق غزة

صورة أرشيفية

قانوني: استجواب المتهم دون حضور محامٍ يخالف الدستور ويضعف ضمانات العدالة

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد