سكولز يفتح النار على ماجواير وشاو وكاسيميرو: غير قادرين على مجاراة البريميرليج

وجّه أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز انتقادات حادة إلى بعض لاعبي فريقه السابق، معتبرًا أن الثلاثي هاري ماجواير ولوك شاو وكاسيميرو لم يعودوا قادرين على مواكبة الإيقاع السريع والمستوى البدني العالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحات نقلها موقع Manchester Evening News، قال سكولز إن مستوى اللاعبين الثلاثة تراجع بشكل واضح، موضحًا أنهم "فقدوا القوة والسرعة المطلوبة للعب في البريميرليج".

وأضاف نجم الوسط السابق: "ماجواير وشاو وكاسيميرو كانوا في يومٍ من الأيام من بين الأفضل، لكن أجسادهم لم تعد بنفس الجاهزية. الدوري الإنجليزي اليوم يعتمد على لاعبين يملكون لياقة بدنية هائلة، ونسبة دهون منخفضة، وسرعة كبيرة، وقدرة عالية على التحمل. مانشستر يونايتد يضم الآن اثنين أو ثلاثة لاعبين لم يعودوا قادرين على مجاراة هذا المستوى".

وأشار سكولز إلى أن غياب ماجواير (32 عامًا) وشاو (30 عامًا) عن قائمة المنتخب الإنجليزي تحت قيادة توماس توخيل خلال فترة التوقف الدولي الحالية، يعكس حجم التراجع في مستواهما، في حين يواصل كاسيميرو (33 عامًا) معاناته مع اللياقة منذ انتقاله من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد صيف 2022.

وفي تصريحات أخرى لصحيفة ذا تايمز، كشف سكولز أنه يرى صفقة كاسيميرو “خطأ كبيرًا” ارتكبه النادي، قائلًا: مانشستر يونايتد انخدع عند التعاقد مع كاسيميرو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، وهي ليست الحالة الوحيدة، بل هناك صفقات مشابهة أضرت بالناديي.

واتفق معه زميله السابق نيك بات، الذي علّق قائلاً: “ريال مدريد لا يفرّط في نجومه الحقيقيين. كاسيميرو وفاران كانا رائعين في فترات سابقة، لكن النادي الإسباني يعلم جيدًا متى يبيع لاعبيه.”

ويأتي هذا الجدل قبل من المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وغريمه التقليدي ليفربول على ملعب أنفيلد، اليوم، الأحد، في ظل حالة من القلق داخل النادي بشأن مستقبل بعض اللاعبين المخضرمين، وعلى رأسهم ماجواير الذي يسعى لتجديد عقده المنتهي بنهاية الموسم الجاري.