مكتبة مصر العامة تُطلق موقعًا جديدًا لمكتبتها المتنقلة في العاصمة الجديدة

في خطوة جديدة تُعزّز حضور الأنشطة الثقافية في المجتمعات العمرانية الحديثة، أعلنت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي عن إضافة موقع خدمة جديد إلى شبكة مواقع المكتبة المتنقلة "مصر تقرأ"، ليصل عدد المواقع الثابتة التي تتم زيارتها شهريًا إلى 20 موقعًا موزعة على عدد من المدن والمناطق، من بينها 6 أكتوبر، و6 أكتوبر الجديدة، والقاهرة، والمقطم، والشروق، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمثل الموقع الجديد، الذي ينطلق من نادي The Club – فرع العاصمة الإدارية الجديدة، امتدادًا مهمًا لمشروع "مصر تقرأ"، وهو أحد أبرز برامج الخدمات الخارجية (Outreach) التابعة لمكتبة مصر العامة، والذي يهدف إلى نقل المعرفة والقراءة إلى الجمهور في أماكنهم، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الثقافية التقليدية.

وحددت المكتبة الاثنين الأول من كل شهر ليكون الموعد الثابت لزيارة المكتبة المتنقلة للعاصمة الإدارية، وذلك في الفترة من الساعة 4:00 مساءً حتى 7:00 مساءً، لتقديم أنشطة متنوعة تشمل القراءة الحرة، وورش الأطفال، والعروض التفاعلية، وإتاحة مجموعة واسعة من الكتب للكبار والصغار.

ويأتي هذا التوسع كجزء من رؤية مكتبة مصر العامة لدعم استراتيجية مصر 2030، التي تضع الثقافة والمعرفة في قلب عملية التنمية المستدامة، وتشير إدارة المكتبة إلى أن الوصول إلى العاصمة الإدارية يمثل خطوة طبيعية في مسار تطور المشروع، الذي يعمل على نشر القراءة وتحسين مستوى الوعي الثقافي في المناطق السكنية الحديثة التي تشهد كثافة سكانية متزايدة.

وأكد فريق المكتبة المتنقلة أن الزيارة الأولى للموقع الجديد شهدت تفاعلًا لافتًا من أهالي العاصمة الإدارية، خاصة الأطفال، الذين استقبلوا المكتبة المتنقلة بحماس كبير. وقد وثق الفريق لحظات هذه الزيارة بفيديو يعرض أجواء اليوم الأول، وما شهده من مشاركات مبتسمة ونشاطات تجمع بين المتعة والتعلم.

ومنذ انطلاقها، أثبتت المكتبة المتنقلة "مصر تقرأ" أنها ليست مجرد سيارة محمّلة بالكتب، بل مشروع ثقافي مُلهِم يهدف إلى جعل القراءة أسلوب حياة، ويعمل على مدّ جسور المعرفة إلى مختلف الفئات الاجتماعية عبر شبكة من المواقع المنتظمة التي تصل إليها شهريًا.

وبوصولها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المكتبة المتنقلة رحلتها من مدينة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، لتأكيد رسالتها: القراءة حياة… ومع كل محطة جديدة، تكبر الحكاية.