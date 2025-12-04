قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
تحقيقات وملفات

مكتبة مصر العامة تُطلق موقعًا جديدًا لمكتبتها المتنقلة في العاصمة الجديدة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
جمال عاشور

في خطوة جديدة تُعزّز حضور الأنشطة الثقافية في المجتمعات العمرانية الحديثة، أعلنت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي عن إضافة موقع خدمة جديد إلى شبكة مواقع المكتبة المتنقلة "مصر تقرأ"، ليصل عدد المواقع الثابتة التي تتم زيارتها شهريًا إلى 20 موقعًا موزعة على عدد من المدن والمناطق، من بينها 6 أكتوبر، و6 أكتوبر الجديدة، والقاهرة، والمقطم، والشروق، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمثل الموقع الجديد، الذي ينطلق من نادي The Club – فرع العاصمة الإدارية الجديدة، امتدادًا مهمًا لمشروع "مصر تقرأ"، وهو أحد أبرز برامج الخدمات الخارجية (Outreach) التابعة لمكتبة مصر العامة، والذي يهدف إلى نقل المعرفة والقراءة إلى الجمهور في أماكنهم، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الثقافية التقليدية.

وحددت المكتبة الاثنين الأول من كل شهر ليكون الموعد الثابت لزيارة المكتبة المتنقلة للعاصمة الإدارية، وذلك في الفترة من الساعة 4:00 مساءً حتى 7:00 مساءً، لتقديم أنشطة متنوعة تشمل القراءة الحرة، وورش الأطفال، والعروض التفاعلية، وإتاحة مجموعة واسعة من الكتب للكبار والصغار.

ويأتي هذا التوسع كجزء من رؤية مكتبة مصر العامة لدعم استراتيجية مصر 2030، التي تضع الثقافة والمعرفة في قلب عملية التنمية المستدامة، وتشير إدارة المكتبة إلى أن الوصول إلى العاصمة الإدارية يمثل خطوة طبيعية في مسار تطور المشروع، الذي يعمل على نشر القراءة وتحسين مستوى الوعي الثقافي في المناطق السكنية الحديثة التي تشهد كثافة سكانية متزايدة.

وأكد فريق المكتبة المتنقلة أن الزيارة الأولى للموقع الجديد شهدت تفاعلًا لافتًا من أهالي العاصمة الإدارية، خاصة الأطفال، الذين استقبلوا المكتبة المتنقلة بحماس كبير. وقد وثق الفريق لحظات هذه الزيارة بفيديو يعرض أجواء اليوم الأول، وما شهده من مشاركات مبتسمة ونشاطات تجمع بين المتعة والتعلم.

ومنذ انطلاقها، أثبتت المكتبة المتنقلة "مصر تقرأ" أنها ليست مجرد سيارة محمّلة بالكتب، بل مشروع ثقافي مُلهِم يهدف إلى جعل القراءة أسلوب حياة، ويعمل على مدّ جسور المعرفة إلى مختلف الفئات الاجتماعية عبر شبكة من المواقع المنتظمة التي تصل إليها شهريًا.

وبوصولها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المكتبة المتنقلة رحلتها من مدينة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، لتأكيد رسالتها: القراءة حياة… ومع كل محطة جديدة، تكبر الحكاية.

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

البورصة المصرية

وزير التموين يشهد افتتاح جلسة البورصة بمناسبة استحواذ إيجيترانس على نوسكو

معرض تراثنا

أصحاب المشروعات التراثية يشيدون بدعم الدولة ودور جهاز المشروعات في تسويق المنتجات

داليا الهواري

هيئة الاستثمار تشارك في إطلاق برنامج الحصة العادلة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

