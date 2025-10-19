وزير الري يبحث مجهودات إحلال وصيانة محطات رفع المياه

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع المهندس مراد لطفي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإحلال وصيانة المحطات.

وتم خلال الاجتماع استعراض حالة المحطات على مستوى الجمهورية، وإجراءات أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أي حالات طارئة.

وقد وجه وزير الري باستمرار تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك، واستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف والإدارة المركزية لشئون المياه لضبط المناسيب والتصرفات أمام وخلف محطات الرفع، وكذلك التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها.

وقد تم مؤخراً تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية لمحطات ( شمال شرق الدلتا - شمال غرب الدلتا - جنوب غرب الدلتا - جنوب شرق الدلتا - وسط الدلتا - سيناء - مصر الوسطى الشمالى - مصر الوسطى الجنوبى - مصر العليا الشمالي - مصر العليا الجنوبي - جنوب الوادي)، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي ازدحامات مائية.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذي القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة، موجها بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الادارة الإستراتيجية بوضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات الرفع بناء على التقييم الذي تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات الرفع.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أجهزة وزارة الري المهمة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على 598 محطة رفع.