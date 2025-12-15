الفنان محمد القس : أحمد السقا أجدع فنان وأعشق شخصية بوحة

حل الفنان محمد القس ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".



ووجه الفنان محمد القس بعض الرسائل لعدد من الشخصيات ومنها المنتج السعودي "فهد الحيان " ، الذي وقف بجواري في بدايته الفنية وعمل عقد معي لمدة ثلاث سنوات وكان له فضل كبير عليا .

وأضاف في حديثه ان الفنان احمد السقا له موقف عظيم جدا معي حيث انني تلقيت رسالة من النجم الكبير احمد السقا واتصال تليفوني ووجه دعم لي علي ما قدمته من مسلسلات موضوع عائلي ورغم القانون واشاد بما قدمته ، واتصلت به وكنت فخور به وبما قدمه لي من دعم ومساندة ورد عليا انت اخ لينا وفنان موهوب ولو احتجت اي شئ اتصل عليا وسأكون بجانبك وهو من اجدع الفانيين وأفضلهم ولا انسي هذا الموقف.

كما تحدث عن الفنان محمد سعد ،قائلاً:"أعشق أدواره ، وعندما قدم محمد سعد فيلم بوحة تأثرت جدا بهذه الشخصية وطريقة كلامه وافيهاته وشخصيته بالفيلم تأثرت جدا به وكنت سعيد وفي كل مكان أجد نفس اقلد بوحة ، وحاولت ان أقابله وان اتصل به علي رقمه وبالفعل تحدثت معه وقالي كلام أسعدني جدا ، وهو مبدع وقدم أدوار متنوعة .

وعن الفنان كريم محمود عبد العزيز ، اشار الي انه التقي به في احد المهرجانات بالسعودية ، وقابلته وقلت له أنا احبك وقالي وانا كمان وهو من أجمل الشخصيات ، وعن الفنانة مني زكي اجاب اتمني التعاون مع النجمة مني زكي والنجمة منة شلبي وتقابلت مع مني زكي واتمني ان اقدم ادوار معها

واوضح انه ندم علي عدم إكمال دراسي الجامعية وحمدت ربنا علي الجنسية السعودية ، وأقرب شخصية قدمتها " شخصية عايد " .