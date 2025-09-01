قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حلايب إلى القاهرة.. الأرصاد تكشف عن أماكن الأمطار وتفاصيل طقس اليوم
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ27 من مصر باتجاه قطاع غزة
رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة
هندمك عليها وهحبسك.. عروس مصر القديمة تروي لحظات الرعب بعد تمـزيق وجهها
بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد
الطقس اليوم.. عودة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نهارا
حدث ليلا| مـ.قتل 20 شخصا في زلزال أفغانستان.. ومشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة
11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية
كليوباترا كانت تستحم به.. حليب الماعز ينبوع جمال البشرة
اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر
أخبار البلد

بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد

صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مناهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية شهدت تطويرًا شاملاً

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه بالنسبة لباقي المناهج فإن نسب التطوير فيها جزئية، مشيرةً إلى أن الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية ستتاح على المنصة الإلكترونية خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر الجاري.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الرسمية والخاصة والدولية ، نافية صدور أي قرارات بتغيير الموعد المعلن حتى الآن

موعد بدء الدراسة 2026 للمدارس الحكومية والخاصة

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، فمن المقرر أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في يوم 20 سبتمبر 2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 للمدارس الدولية

كما تقرر رسميا أن يكون وأن يكون موعد  موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026  في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025.

العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس .. الخريطة الزمنية

 - موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

-موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

