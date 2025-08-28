قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
"ممكن يشتغلوا في أكتر من مدرسة"..قرار جديد من التعليم بشأن معلمي الحصة

ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بأحقية معلمي الحصة - في التخصصات النادرة -  العمل في أكثر من مدرسة داخل نطاق ذات الإدارة التعليمية وخاصة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات وذلك بالتنسيق بين المدارس. 

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إيجاز الاستعانة بـ معلمي الحصة للمشاركة في أعمال الملاحظة لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي ، على أن يتم احتساب الجلسة الامتحانية الواحدة بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من وكيل المدرسة لشئون العاملين ، ومشرفي المواد الأساسية لكل مرحلة تعليمية ، على أن تكون هذه اللجنة منوط بها تحديد الاحتياجات في كافة التخصصات بعد استكمال كافة المعلمين الأساسيين لأنصبتهم المحددة قانوناً ، أو رغبتهم في تجاوز النصاب كما هو متبع وفق الضوابط المعمول بها على أن تكون مهمتها اختيار المعلمين للعمل بنظام الحصة في التخصصات المختلفة وذلك وفق الضوابط التالية :

- أن يكون من الحاصلين على المؤهلات التربوية أو المؤهلات العليا المناسبة

- تكون المفاضلة بين المتقدمين بناءا على المؤهل العلمي والخبرة في مجال التدريس والتوزيع الجغرافي

- تكون الأولوية للاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة وفي انتظار اختبارات الاكاديمية العسكرية المصرية ، ثم يتم استكمال الاعداد المطلوبة طبقا للضوابط السابق ذكرها

- يتم موافاة الإدارة التعليمية ببيانات المعلمين بنظام الحصة للقيام بالاتعلام الأمني على أن يتم ذلك قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف


-يحق للجنة المشكلة لاختيار المعلمين بنظام الحصة صرف النظر عن اختيارهم إذا تحققت اللجنة من عدم جدية المعلمين بنظام الحصة على القيام بالمهام الموكلة إليهم وذلك لتحقيق أعلى معدلات تحسين الأداء

- المتابعة الدورية للمعلمين بنزام الخصة من قبل إدارة المدرسة ومدى الالتزام بحضور اليوم الدراسي من بداية الطابور المدرسي وتنفيذ المهام الموكلة إليهم كاملة من مدير المدرسة

- على السيد موجه أول الإدارة التعليمية عقد تدريب تخصصي لمعلمي الحصة قبل بدء العام الدراسي الجديد

