إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

أرقام رسمية وإشادات دولية تكشف نجاح جهود تطوير التعليم الفني في مصر

ياسمين بدوي

نشر الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، على حسابه الرسمي على “فيس بوك”، تفاصيل تقرير مهم صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، يرصد قفزات ملموسة في مسار تطوير التعليم الفني في مصر، حيث أكد هذا التقرير ما يلي:

- تقدمت مصر 70 مركزا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني.

- تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم.

- %104.1 نسبة زيادة عدد مدارس التعليم الفني.

- %56.7 نسبة زيادة أعداد طلاب التعليم الفني في مصر.

- تم افتتاح 105 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مصر.

- تم التوسع في إنشاء مدارس متخصصة تخدم المشروعات القومية مثل مدارس البترول والبتروكيماويات، ومدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، ومدارس الطقة الشمسية، ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي.

- تم دعم منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة إتقان، ووحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني، ووحدة متابعة تنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني.

- تم استحداث وتطوير 230 برنامجا وتخصصا في مدارس التعليم الفني.

- تم عقد 90 شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب المزدوج.

- نسبة تطوير المناهج والبرامج الدراسية بالتعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بلغت 85%.

- تم افتتاح مركزي تميز قطاعي لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين.

- تضاعف عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية من 15 ألف طالب في 2023 / 2024 لـ 30 ألف طالب في 2024 / 2025.

- تم افتتاح 12 جامعة تكنولوجية حكومية وتم بدء الدراسة بها، بالإضافة لجامعتين تكنولوجيتين خاصتين قائمتين.

- جار إنشاء 17 جامعة تكنولوجية لتغطية جميع المحافظات بواقع جامعة تكنولوجية على الأقل لكل محافظة بحلول 2030.

- بلغ إجمالي استثمارات إنشاء 37 مركزا جامعيا للتطوير المهني 63 مليون دولار.

- تم فتح باب التقدم لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لخريجي المدارس الفنية المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة.

- تم التوسع في إنشاء مراكز الإبداع الرقمية والتي توفر برامج للطلاب والخريجين ورواد الأعمال لتدريبهم على المهارات الرقمية وإكسابهم مهارات العمل الحر، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما أكد التقرير الذي نشره نائب وزير التعليم على صفحته على “فيس بوك”، حصول التعليم في مصر على إشادات دولية، حيث قالت منظمة اليونسكو: “تركز مصر على دمج الذكاء الاصطناعي  والأدوات الرقمية في نظامها التعليمي، في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مع التركيز على تطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين، كما قال البنك الدولي: نثمن برنامج إصلاح التعليم في مصر الذي يستهدف تطوير مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي لدى الطلاب، ما يسهم في إعداد الطلاب لسوق العمل”. 

وأخيراً قال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم: “التعليم الفني والتكنولوجي هو المستقبل الواعد للوطن الحبيب، وأصبح يحظى بمسارات وآفاق متعددة وتقدير دولي”.

