تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره ويعلن موعد خروجه من المستشفى|خاص
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الأردن وبريطانيا تشيدان بجهود ترامب ومصر لإبرام اتفاق سلام في غزة

أ ش أ

 أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالإنجازات البارزة التي حققها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء من مصر وتركيا وقطر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ودخول المساعدات إلى القطاع.


جاء ذلك خلال لقاء ستارمر والملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.


واتفق الجانبان على أهمية اغتنام الفرصة المتاحة اليوم لتحقيق سلام دائم ومستقبل مستقر وآمن للمنطقة بأسرها، وأكدا اعتزامهما التنسيق الوثيق بشأن تنفيذ المرحلة التالية من خطة السلام.


وقال ستارمر إن المملكة المتحدة مستعدة للقيام بدور قيادي في إعادة إعمار غزة، والمشاركة في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار.


كما أكد ستارمر والملك عبد الله أهمية عدم إغفال الضفة الغربية كجزء من هذه العملية.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في قطاع غزة إطلاق سراح الرهائن دخول المساعدات إلى القطاع

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

الحريق

دون إصابات.. السيطرة على حريق عقار شرق الإسكندرية

المتهم

حبس المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين بالقاهرة

المتهمين

تفاصيل حبس فتاة أجنبية تدير منزلها لممارسة الرذيلة بالمعادى

بالصور

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

