الأردن وبريطانيا تشيدان بجهود ترامب ومصر لإبرام اتفاق سلام في غزة

أ ش أ

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالإنجازات البارزة التي حققها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء من مصر وتركيا وقطر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ودخول المساعدات إلى القطاع.



جاء ذلك خلال لقاء ستارمر والملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.



واتفق الجانبان على أهمية اغتنام الفرصة المتاحة اليوم لتحقيق سلام دائم ومستقبل مستقر وآمن للمنطقة بأسرها، وأكدا اعتزامهما التنسيق الوثيق بشأن تنفيذ المرحلة التالية من خطة السلام.



وقال ستارمر إن المملكة المتحدة مستعدة للقيام بدور قيادي في إعادة إعمار غزة، والمشاركة في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار.



كما أكد ستارمر والملك عبد الله أهمية عدم إغفال الضفة الغربية كجزء من هذه العملية.