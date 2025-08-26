قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
ياسمين بدوي

يترأس الآن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا هاماً لأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

ومن المقرر خلال هذا الإجتماع ، إصدار قرارات عاجلة تتعلق بشهادة البكالوريا المصرية والثانوية العامة وتعديلات قانون التعليم والتى تم التصديق عليها خلال الأيام الماضية.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا نفت خلاله 5 شائعات متداولة بشأن البكالوريا المصرية

حيث كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان وزارة التربية والتعليم ، عن عدم صحة عدد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية وهي كالتالي:

  • شائعة حول تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية ومدارس لشهادة الثانوية العامة وهو أمر غير صحيح مطلقا وغير قانوني ولا توجد أي قرارات أو توجهات من الوزارة بهذا الشأن.
  • تداول شائعة حول إجبار الطلاب على اختيار نظام بعينه في المرحلة الثانوية، وهو أمر عاري تماما عن الصحة، حيث أكدت الوزارة مرارا أن القانون يكفل للطالب حق الاختيار بين نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وينحصر دور المدرسة في التوعية وتوضيح تفاصيل كل نظام على أن يختار الطالب النظام المناسب له.
  •  تداول شائعة حول مناهج نظام شهادة البكالوريا المصرية على أنها ستكون مناهج صعبة ومعقدة، وفي هذا الإطار نوضح أن المواد الدراسية للصف الأول الثانوي تعد هي نفس المواد الدراسية في النظامين (البكالوريا المصرية والثانوية العامة)، أما فيما يتعلق بالصفين الثاني والثالث الثانوي فتعد نفس المناهج التي تخضع لإطار عام ثابت عدا بعض الاختلافات البسيطة في مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية والتي لا تتجاوز نسبتها ٢٠٪؜.
  •  تداول شائعة حول عدم إتاحة عدد كبير من الكليات للطلاب خريجي نظام شهادة البكالوريا المصرية، وفي هذا الإطار أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة التفاصيل الخاصة بكليات المسارات المختلفة لنظام شهادة البكالوريا المصرية وكليات الشعب الثلاثة لنظام شهادة الثانوية العامة وتم نشرها بالتفصيل، وأكدت الوزارة على أن قواعد القبول في الجامعات واحدة في النظامين.
  •  تداول شائعة حول عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية، وفي هذا الإطار توضح الوزارة أن شهادة البكالوريا المصرية معترف بها دوليا مثل شهادة الثانوية العامة تماما وليس هناك اختلاف بينها وبين الثانوية العامة لأنهما شهادتان معتمدتان من الدولة المصرية، كما توضح الوزارة أنه عقب اعتماد قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم أصبح لكل من شهادة البكالوريا المصرية وشهادة الثانوية العامة نفس الحكم في الاعتراف الدولي.
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

ترشيحاتنا

ماجي الحلواني

ماجي الحلواني تناشد الرئيس السيسي لإنقاذ أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

احمد حسن

أحمد حسن يكشف تاريخ مواجهات الزمالك أمام فاركو

كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي عن استبعاد رودريجو ونيمار: يعرفان رقمي

بالصور

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
السعودية
السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف | القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| هنادى مهنا تثير الجدل

حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد