المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

يترأس الآن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا هاماً لأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .

ومن المقرر خلال هذا الإجتماع ، إصدار قرارات عاجلة تتعلق بشهادة البكالوريا المصرية والثانوية العامة وتعديلات قانون التعليم والتى تم التصديق عليها خلال الأيام الماضية.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا نفت خلاله 5 شائعات متداولة بشأن البكالوريا المصرية

حيث كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان وزارة التربية والتعليم ، عن عدم صحة عدد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية وهي كالتالي: